Do bojů medaile na ME postoupili všichni čeští kajakáři

Kompletní trio kajakářů Jiří Prskavec, Vít Přindiš a Vavřinec Hradilek postoupilo z dnešní kvalifikace na mistrovství Evropy ve francouzském Pau do nedělního semifinále. Do bojů o medaile prošly dvě ze tří českých kanoistek Tereza Fišerová a Eva Říhová.

Medailisté z loňského šampionátu v Praze Prskavec a Přindiš uspěli hned v první kvalifikační jízdě. Čerstvý otec Prskavec byl druhý, přičemž nestačil jen olympijského vítěze Josepha Clarkea z Británie. Přindiš skončil pátý.

Do oprav musel někdejší mistr světa Hradilek, jenž se letos vrátil do reprezentace po dvouleté pauze, a ze sedmého místa z druhé kvalifikace si také on zajistil semifinále.

V kategorii kanoistek postoupila z první kvalifikace bronzová medailistka z MS Fišerová a po druhé jízdě ji doplnila Říhová. O jedno místo uniklo semifinále Kateřině Havlíčkové.

O první medaile se bude v Pau bojovat dnes odpoledne v hlídkách. V sobotu pojedou o cenné kovy kanoisté včetně Lukáše Rohana a kajakářky s kompletním českým triem Kateřina Kudějová, Veronika Vojtová, Amálie Hilgertová.