Úspěšná kanoistka Fišerová triumfovala na ME nadějí na kajaku

Tereza Fišerová se stala mistryní Evropy ve vodním slalomu mezi kajakářkami do 23 let. Jednadvacetiletá reprezentantka přitom dosud sklízela úspěchy spíše jako kanoistka, z kategorie C1 má mimo jiné stříbrné medaile z mistrovství světa i Evropy mezi seniory, vloni byla na MS třetí.

V Liptovském Mikuláši ale na K1 nečekaně ovládla už čtvrteční kvalifikaci. Ve finále se před ní musela sklonit i úřadující seniorská mistryně Evropy Amálie Hilgertová, jež i vinou dvou doteků branek skončila čtvrtá.

"Je to něco neuvěřitelného. Šla jsem do toho s tím, že to chci sjet tak, abych byla spokojená. A to, že je z toho zlato a porazila jsem všechny kajakářky - tomu stále nevěřím. Jsem singlířka a kajak jezdím jako doplňkovou disciplínu. Tohle to určitě nezmění," radovala se Fišerová.

Závod juniorek vyhrála Kateřina Beková před Antonií Galuškovou. Absolutní triumf překazila českým nadějím Italka Francesca Malagutiová, jež oproti českému triu sjela trať bez penalizace a odsunula na čtvrté místo Lucii Nesnídalovou.

"Vůbec nevím, čím to bylo, ale jelo se mi fakt skvěle a docela se mi dařilo i pádlovat. Ťukla jsem, což mě docela i mrzelo, ale vyšlo to i tak, takže super. S holkama jsme si přály, abychom tam byly všechny," řekla Beková. Spokojená byla i Galušková. "Mezi druhým a třetím místem to bylo hodně těsné. Je to můj poslední juniorský evropský šampionát, takže je to krásné ukončení. Na kajaku jsme sakra dobré," prohlásila stříbrná medailistka.

V závodě juniorských kanoistů skončil Martin Kratochvíl druhý před Adamem Králem, předčil je jen suverénní Francouz Yohann Senechault.

V kategorii do 23 let byl Václav Chaloupka čtvrtý.