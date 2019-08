Jdou proti proudu. Sbírají medaili za medailí, ale na olympiádu nechtějí

Sport, ve kterém Češi patří ke špičce. Ze světových i evropských šampionátů vozí medaili za medailí. Například z nedávného ME v Bosně jich přivezli 37. A to stíhají normálně chodit do práce a kvůli závodům si berou dovolenou. To, že je jejich sport stranou zájmu, přesto měnit nechtějí. Vyhovuje jim to. „Chodím do práce, pak jdu na trénink a o víkendu prozávodím peníze, které jsem přes týden vydělal,“ říká mistr Evropy Libor Peška.

Neměnili by ani fakt, že rafting zatím nepatří mezi olympijské sporty. Tím by totiž podle nich přišel o svoji podstatu. „Ta myšlenka olympijského sportu je sice krásná, ale kdyby to vyšlo, stal by se z toho sport na umělé dráze a vytratilo by se spojení s přírodou," vysvětluje medailistka z MS i ME Lenka Bauerová. A Libor Peška dodává: „Našemu sportu by to nepomohlo, olympiáda je dost komerční a rafting patří na přírodní řeky."

To, že patří k nejlepším na světě, má i své stinné stránky. Někdy musí o medaile bojovat proti reprezentačním kolegům. "To je hrozný, toho se děsíme. Je to těžký, i když to zažíváte jen jako divák, nevíte, komu fandit," přiznává Lenka Bauerová a Libor Peška doplňuje: "Snažíme se na to nemyslet, moc se to ovšem nedaří." Každopádně ale mezi raftaři vládne přátelská atmosféra a úspěch si navzájem přejí, i když by to bylo na jejich úkor.