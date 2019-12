Kubová pátá i na dvoustovce, Mickovi došly síly a skončil sedmý

Kubová si po pátém místě na stovce zajistila postup na dvousetmetrové trati rovněž pátým časem. Ve večerním finále pak držela ve druhé dráze kontakt s nejrychlejší trojicí čtvrtinu závodu na čtvrtém místě. Po druhé obrátce sice o jednu příčku klesla, ale umístění dokázala udržet až do finiše.

„Myslím, že jediné, co bylo hratelné, bylo čtvrté místo. Nakonec jsem hodně ráda za čas. Celkově už teď myslím, že budu mít na Glasgow dobré vzpomínky. Jasně, že je tam drobné ale, nicméně smutná být nemusím," poznamenala po závodu.

Hned v sobotu čeká chomutovskou plavkyni další bitva na padesátimetrové trati. „Tahle trať je hodně o štěstí. Já jsem ho měla od roku 2010 do roku 2013, kdy jsem na krátké Evropě měla na padesátce medaile. A doufám, že mi bude přát i zítra, protože už postup do finále bude hodně těžký. Byla bych moc ráda, kdyby se to povedlo. Pak by to bylo otevřené, protože bychom byly narovnané ve třech desetinách," dodala Kubová.

Brufeny nepomohly

Micka si finále patnáctistovky zajistil čtvrtým časem, už v rozplavbě ale cítil nastupující střevní potíže, které ani do finálového startu neodezněly. Čtyřiadvacetiletý český rekordman ale odmítl výsledek za zdravotní patálii schovávat. „Nebudu to na to svádět, nedal jsem to. Bohužel to nevyšlo, jak jsme si všichni přáli," podotkl vyčerpaně po závodu.

Zprvu Micka dokázal držet těsný odstup za první trojicí, kterou po celý závod táhl neúnavně světový i evropský rekordman Ital Paltrinieri. „Šel jsem do toho od začátku po hlavě, snažil jsem se držet s klukama krok, ale po sedmi osmi stech metrech mi začalo docházet. Šlapal jsem do toho, bolelo to, dělal jsem, co jsem mohl," líčil.

I přes urputnou snahu udržet se v závodu se Micka postupně propadl na šesté místo a na posledních pětadvaceti metrech jej ještě o dvě setiny přesprintoval Němec Schwarz. „Věděl jsem o něm, ale neměl jsem sílu, abych za ním vystřelil. Nedokázal jsem to. Obzvlášť je smutné, že třetí místo nebylo nereálné. Bylo za čas 14:25, já mám osobák o sekundu rychlejší. Mělo to tam padnout," přemítal zkroušeně.

Fyzickou nepohodu se Micka snažil před závodem vyhnat do poslední chvíle, spojil se i se svým mentálním koučem Marianem Jelínkem.

„Jak jsem řekl, výsledek na to nesvádím, ale kolem oběda jsem se cítil opravdu zle, měl jsem v sobě tři brufeny. Spal jsem a snažil jsem se dostat co nejvíc do kupy. Mluvil jsem i s panem Jelínkem, dodal mi víc sebedůvěry, řekl, abych se z toho nepodělal. Bojoval jsem, ale bohužel to nevyšlo, jak jsme si všichni přáli," mrzelo českého závodníka.

„Důležitější teď bude připravit se na květnové mistrovství Evropy na dlouhém bazénu a pak na olympiádu. Ta je to hlavní," dodal smířeně Micka.