V semifinále závodu SP Markleebergu jsou kajakáři a Antonie Galušková

Druhá jmenovaná se do týmu dostala díky absenci Kateřiny Minařík Kudějové, která podobně jako další olympionici Jiří Prskavec a Lukáš Rohan závod na předměstí Lipska vynechávají. Z českých účastníků OH bude v Německu závodit jen kanoistka Tereza Fišerová.

Úřadujícího mistra světa a vítěze nedávného pražského závodu SP Prskavce v sestavě nahradil Ondřej Tunka. Světový šampion z roku 2017 byl z českých kajakářů v kvalifikaci nejlepší. Postupoval jako čtrnáctý se čtyřmi trestnými sekundami a ztrátou 5,60 sekundy na olympijského šampiona z Ria Josepha Clarkea z Británie, který kvalifikaci vyhrál. "Myslím, že stopa byla docela dobrá. Samozřejmě ty šťouchy budou potřeba vyčistit. Bylo to hodně fyzicky náročné, dole jsem už trochu ztrácel, protože jsem nemohl," uvedl Tunka v nahrávce pro média.

Kajakář Ondřej Tunka.

Martin Hladík, kanoe.cz

Vavřinec Hradilek skončil v první kvalifikační jízdě dvacátý, což mu stačilo na postup stejně jako osmadvacátému Vítu Přindišovi. Ten proklouzl z prvního kola do semifinále jako třetí od konce kvůli dvěma dotekům branky a velké chybě těsně po druhém mezičase. "Nastoupil jsem do toho v klidu, že si to sjedu na pohodu. Hnedka přišel jeden šťouch, což nevadilo. Největší zádrhel jsem měl na brankách 18, 19, kdy jsem si myslel, že tu jednu branku ani nestihnu. Musel jsem tam docouvávat, ztratil jsem čas, ztratil jsem rychlost. Pak jsem se s tím už ke konci pral," řekl letošní mistr Evropy. Pozměněný kanál i horko mu daly zabrat. "Je to asi nejhorší jízda letošního roku. Někdy jsem si to musel vybrat. Ale zase je dobrý, že to stačilo na postup," dodal Přindiš.

Antonie Galušková postoupila z první jízdy jako devatenáctá, což byla mezi ženami předposlední postupová příčka. Se čtyřmi trestnými sekundami ztratila téměř 13 sekund na nejrychlejší Ricardu Funkovou z Německa.

Ve 14:00 začnou kvalifikační jízdy na kánoích.