Tohle je frajer. V 99 letech překonal dva světové rekordy v bazénu

Překonávat sny, světové rekordy, to je meta mnoha sportovců. A věk nemusí být vůbec překážkou. Důkazem je 99letý Australan George Corones, který před dvěma týdny zaplaval světový rekord na padesát metrů volným stylem. Dosáhl na čas 56:12 sekundy a překonal předešlý rekordní záznam o neuvěřitelných 35 sekund! Vše se událo během her Commonwealthu v Austrálii na pobřeží Gold Coast. To mu však nestačilo. Za pět dnů přepisoval historické tabulky opět, tentokrát na distanci 100 metrů.