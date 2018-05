Uspět na Evropě, obhájit disertační práci a navštívit Patagonii. Cíle kajakáře, který se zapsal do historie

Jako první Čech v historii loni vyhrál celkové hodnocení Světového poháru. Skvělou sezónu pak Vít Přindiš završil stříbrnou medailí, kterou získal na mistrovství světa. Díky tomu má zajištěné místo v reprezentaci a na víkendové nominační závody na Trnávce a v pražské Troji tak může jet bez nervů.

„Je to pro mě nová role, většinou jsem o poslední místo v reprezentaci musel bojovat. Musím přiznat, že je to příjemná situace,“ řekl na setkání s novináři devětadvacetiletý Přindiš. „Na závody se ale i tak těším, sice tam ještě nejdu stoprocentně připravený, ale budu dělat vše pro to, abych zajel co nejlépe,“ dodal s tím, že se soustředí hlavně na červnový evropský šampionát, který se uskuteční v Praze.

Vrchol kariéry

„Na mistrovství Evropy se už opravdu moc těším. Bude to vrchol mé kariéry, protože si nemyslím, že bych ještě někdy jel takhle velký závod před domácím publikem,“ prohlásil a potvrdil, že závody Světového poháru, které se v Troji konají, jsou přeci jen trochu něco jiného. „Je to vnímané všemi přeci jen jinak. Již teď mám v hlavě, že chci uspět.“

Přípravu na sezónu měl Vít Přindiš opravdu pestrou. „Nejdříve jsem trénoval na Novém Zélandu, pak v Austrálii, poté jsem na chvíli zamířil do Spojených arabských emirátů a jako poslední jsem navštívil Brazílii, kde se na podzim uskuteční světový šampionát. Trochu jsem měl obavy z těch přeletů, abych zůstal zdravý, ale vše naštěstí vyšlo a můžu říci, že s přípravou jsem hodně spokojený,“ pochvaloval si kajakář, který dokázal skvěle skloubit sport s náročným studiem na vysoké škole.

Doktorand z katedry biomedicínské techniky Fakulty biomedicínského inženýrství na ČVUT totiž již pomalu směřuje k dokončení studia. „Všechny povinnosti už mám hotové. Teď mě čeká ještě disertační práce, do podzimu musím její část obhájit,“ vysvětloval. „Tak snad to stihnu. K tomu jsem ještě vedoucí několika diplomových prací,“ uzavřel úspěšný vodní slalomář, který by po mistrovství světa rád vyrazil na dovolenou do Patagonie.