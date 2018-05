Čeští amatéři válcují svět

Ze světových šampionátů přivezli za posledních devatenáct let 83 medailí, z toho 34 zlatých. Čeští reprezentanti v raftingu konkurenci porážejí navzdory tomu, že podmínky pro přípravu nejsou úplně ideální a navíc jsou amatéry. „Díky náročným podmínkám při tréninku to pak máme v závodech trochu jednodušší. Češi se prostě dokážou kousnout a navíc rafting není rozmazlený sport,“ říká reprezentant Libor Peška. Jak čeští amatéři trénují a proč jim rafting tak sedí, to se dozvíte v našem videu.

Ač mnohonásobní mistři světa a Evropy, čeští raftaři jsou amatéry. Trénují po škole nebo po práci. Když vyjíždějí na závody, musí si brát dovolenou a na svůj sport také doplácejí. Hradí si část nákladů. Přesto by neměnili a po přestupu k profesionálům netouží. „Tahle kombinace je pro mě parádní. Chodit do práce a vydělávat na ten koníček, tedy sport. Nás to tak baví. Je to fajn," míní Peška.

Další medaile do sbírky mohou čeští reprezentanti v raftingu přidat na začátku července. Na mistrovství Evropy v Bratislavě.