Loď jede skoro sama, na vše je víc času. Prskavec hlásí životní formu

Potěšilo vás, jak suverénně jste vypjatý boj zvládl?

Určitě. Já takovou formu snad nikdy neměl, v přípravě se mi povedlo všechno, co jsem chtěl, dokázal jsem nabrat sílu a zároveň si udržet váhu, jakou jsem měl naposledy na olympiádě. Nepotřebuju hnát tolik dopředu, loď jede tak nějak sama a mám na všechno víc času. Tomu odpovídaly i nominační jízdy, jen se ještě musím vypořádat s tím, abych tolik nešťouchal jako v nedělním závodě. Hned v pondělí ráno se zase vrhnu do tréninku, čeká mě deset snů dřiny, abych předvedl top výkon na mistrovství Evropy.

To se pojede na začátku června v Praze. Už jste si při nominačních závodech v Troji představoval, jaký kotel vás tu čeká?

Já si to pamatuju z těch světových závodů, už jsem jich tu pár jel. Samozřejmě se strašně těším, protože atmosféra je tu skvělá a máme Dana Stacha s Mírou Lencem, což jsou nejlepší hlasatelé, které jsem kdy viděl, a diváky dokážou ještě vyburcovat.

Světový šampionát se pak jede v Riu, kde jste získal olympijskou medaili. Zvyšovala dějiště letošních vrcholných akcí vaši motivaci do závodů?

Nominace na šampionát v Praze byl jasně hlavní motivátor pro sezónu. V Riu jsem sice zajel olympiádu, mám ten kanál rád, ale možná bych radši jel někde v Evropě.

Dáte si po úspěšné nominaci slavnostní večeři, nebo musíte váhu držet pořád?

To ne, chci ji vyladit na závody, není dobré ji mít pořád takhle dole. Vydržím do mistrovství Evropy, pak i Světové poháry, ale potom je čtrnáct dnů volna, kdy se trochu nafutruju před druhou částí sezóny. A já během dvou týdnů klidně dokážu nabrat tři kila.

I shodit?

To trvá déle a hodně to bolí. (úsměv) Ale letos mi to šlo dobře.