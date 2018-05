Z bráchy měl hroty v hlavě. Jsem špatný? lekl se český šampión

Opakovaně vládne kanoistické Evropě i světu, přitom tvrdý konkurent mu vyrůstá přímo doma. Pětadvacetiletý Martin Fuksa i v přípravě na letošní sezónu pocítil, že ho o pět let mladší bratr Petr začíná prohánět.

„Už mi občas v tréninku šlapal na paty, to jsem měl hroty v hlavě, jestli já jsem špatný, nebo jezdí on líp a líp,“ přiznává kanoista z Nymburka. Na nominačních závodech ale opět potvrdil svoji suverenitu, ovládl všechny tratě od 200 do 1000 metrů a sedmý rok po sobě doma neprohrál.

„Já jsem připravený, že mě jednou brácha porazí. Až se to stane, tak už s ním budu jezdit jen debla,“ vtipkuje Fuksa. Ostatně na deblkanoi se představil se svým sourozencem už vloni při Světovém poháru a letos by se společně chtěli objevit i na mistrovství světa.

„Já jsem rád, že brácha jezdí dobře, přeju mu, ať je co nejrychlejší. Ale ještě pár let bych chtěl být před ním, abych si v té posádce mohl diktovat podmínky. I když snad mě bude pořád brát jako toho staršího a zkušenějšího,“ věří Martin Fuksa.

Vzkaz od rivala

Ve dvou závodech Světového poháru tento týden v maďarském Szegedu a příští víkend v německém Duisburgu ale bude sedět ve své kanoi sám. A útočit na vítězství, tak, jak je jeho zvykem.

Vzkaz mu přes sociální síť Instagram vyslal i jeho velký soupeř Sebastian Brendel, jenž si při německých nominačních závodech vedl podobně suverénně. „Ale ještě budu muset odvést hodně práce, abych v Duisburgu držel tempo s Martinem a Izaquiasem (Brazilcem Queirozem Dos Santosem),“ napsal.

Fuksa při Světových pohárech plánuje jezdit kilometr a svou parádní pětisetmetrovou trať, která se vrátila do programu SP. „Na dvoustovku už by tam byl moc krátký odpočinek, tak ji vynecháme. Na mistrovství Evropy (8. až 10. 6. v Bělehradě) ale chci jet všechny tři,“ plánuje dvojnásobný světový šampión.