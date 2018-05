Nemohl vstát, plazil se po posilovně. Teď se Přindiš bude modlit

Zvládnete nakonec na šampionátu závodit bez bolesti?

Když to vydrží jako teď, kdy trénuju skoro naplno, jen trochu záda šetřím, tak to snad bude dobré. Budu se modlit, aby mi záda vydržela a já se tím nenechal ovlivnit, protože v hlavě šrotuje, že vyšetření odhalila dva výhřezy plotének.

Záda vás tedy zlobila už déle?

Loni to bylo špatné po Světovém poháru v Lipsku, pak se zlepšila, pohybovalo se to ve vlnách. A teď jsem dělal v posilovně na konci strečink, předkláněl se ke kolenům a ucítil, jak mě tam píchlo. Svalil jsem se, myslel jsem, že za chvíli vstanu, ale nešlo to. Byl jsem chromý, nemohl jsem zvednout nohy, tak jsem se doplazil ven. Ale po kapačkách se to zlepšilo.

Co vám v první chvíli proběhlo hlavou? Že horší načasování přijít nemohlo?

Zaprvé jsem se vylekal, protože se mi nic takového nikdy nestalo. Já se ani nepřevlíkal, kanoista Lukáš Rohan mě vezl za fyzioterapeutkou jako vandráka v oblečení z posilovny. A taky mi běželo hlavou, že celou zimu jsem vcelku fit a týden před Evropou tohle…

Příčinou tedy byly vyhřezlé ploténky?

To je spíš vedlejší problém, zřejmě bylo na vině celkové přetížení, našli mi i nějaký výpotek kolem obratlů. Mám smůlu, že mám šest bederních obratlů, o jeden víc, takže tam vzniká tlak. Sáhneme ke konzervativní léčbě a intenzivnímu cvičení, aby ploténka nevyjížděla.

Asi jste rád, že se šampionát jede na vaší domácí trati, a tak by vynechané tréninky nemusely být tolik znát…

Přesně tak. Přišel jsem v součtu vlastně o jeden tréninkový den, v Troji to znám. Hlavní bude si to srovnat v hlavě a dobře zvládnout hned první kvalifikační jízdu v pátek, abych měl klid.

Takže vaše ambice se nemění?

Cíle jsou stejné. Hrozně rád bych předváděl jízdy jako loni v Tacenu, kdy jsem byl celkově pátý, na to by bylo hezké navázat. Meta je dostat se do finále a tam předvést co nejlepší jízdu. A jestli to bude stačit na první trojku nebo pětku bude záležet i na soupeřích.