V loděnici přišel šok. Španělský protest sebral českému esu finále

Kdy jste se o dodatečné penalizaci dozvěděla?

Já se po jízdě šla vypádlovat a můj trenér (Lukáš Kubričan) někam běžel. Ptala jsem se, co se děje, on říkal, že zatím nic a mám se jít převlíknout. Tak jsem tam postávala, pak mi to někdo řekl, tak jsem čekala, až za mnou trenér přiběhne, jestli se s tím dá něco dělat.

Byl to pro vás šok?

Byl, a velký. Dozvěděla jsem se, že španělský tým na mě podal protest, který byl uznaný, a my už s tím nemohli nic dělat, protože proti uznanému protestu už se nedá znova protestovat. Ale je to sport, musím se s tím vyrovnat. Každá prohra člověka posílí.

Vy jste inkriminovanou branku číslo dvacet na videu viděla?

Koukala jsem, bylo to sporné, což jsem tušila. U videa pak záleží, jaký rozhodčí tam bude a jak to posoudí. Druhá věc je, že podle mě nejlíp tu branku vidí rozhodčí z mostíku, kvůli tomu tam je a ten mi dal ťuka, tak jsem myslela, že už se nepodá žádný protest.

Takže po jízdě jste nemyslela, že by mohli rozhodčí verdikt přehodnotit?

Já vůbec netušila, že by to mohla být padesátka, byla jsem přesvědčená, že tam byl jen ťuk rukou. Moc si to nevybavuju, z videa to taky není vidět, ale měla jsem za to, že jsem v té bráně byla.

Španělé podali protest, protože jejich kanoistka se nyní posunula od finálové desítky. Zlobíte se na ně za to?

Řekla bych, že to zkusili, jestli to vyjde, nebo ne, což si myslím, že by se nemělo dělat. Ale holt to udělali, teď tam mají jednu závodnici a my žádnou…

Jak se vám zamlouvala trať? Ondřej Tunka kritizoval, jak ji polský kouč Popiela postavil.

Mně se ta trať naopak líbila, byla zamotaná a těžká, silově náročná, což mi sedí. Já si ji spíš vychvaluju.