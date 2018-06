BRÜCKNER GLOSUJE: V play off bude rozhodovat i jediná chyba, která přinese fotbalovou smrt

„Velké překvapení ve skupinové fázi šampionátu bylo vlastně jen jedno – vyřazení Německa. Když se podívám jen na výsledky, pak k žádnému až tak velkému překvapení nedošlo. V každé skupině byly v podstatě dva favorité a ti většinou postoupili, i když třeba s problémy. Ve skupině H došlo na fair play, což je neobvyklé. Čekal jsem v ní víc od Poláků. Herně byly první zápasy vesměs opatrné, ve druhém kole už padalo víc branek, i když zejména u papírově slabších týmů převládala úporná obrana. Třetí kolo bylo buď bojem o poslední postupovou šanci, nebo možností vyzkoušet i další hráče, což se týkalo týmů, které měly postup jistý.

Po vyřazení Němců jsem si pochopitelně vzpomněl, jak jsme je na mistrovství Evropy v roce 2004 po výhře 2:1 poslali domů my, ale to už je fotbalový pravěk. V Rusku na mne Němci působili dojmem, že výhry a postup brali jako samozřejmost. Chyběla mi tam ta jejich vůle po vítězství. Překvapilo mě, že v rozhodujícím utkání s Koreou nedokázali dát během devadesáti minut gól, soupeře zatlačili až v nastavení, a dokonce došli k power play, kdy útok podpořil i gólman Neuer. Takhle prohospodařený zápas ze strany Němců bil do očí. Nechápal jsem. Možná si mysleli, že vítězství přijde samo, a ono nepřišlo. Nakonec z toho byla ostuda.

Německý fotbal to ale do budoucnosti nijak nepoznamená. Poučí se. Fotbal je kolikrát nevypočitatelný, zápas rozhodne maličkost, jedna šance. Oni si s tím poradí, pořád mají velkou kvalitu, výborné hráče, trenéry a výborný systém výchovy hráčů.

Ve skupinové fázi mě zaujala především čtyři mužstva. Brazilci potvrdili svoji vysokou herní a technickou vyspělost, a také Belgičané, kteří mají generaci výborných hráčů. Velmi dobrý fotbal hrají Chorvati, ale příjemně mne překvapili i Angličané. Tato mužstva na mne udělala největší dojem, ale neviděl jsem úplně všechny zápasy.

Hodně se hovoří a píše o výkonech největších hvězd, které byly po prvních zápasech často kritizovány. Messi se zlepšil, ale pořád potvrzuje, co se o něm říká, že za Barcelonu hraje lépe než za reprezentaci. Může však Argentině ještě pomoci. Neymar v posledních dvou zápasech ukázal svoji kvalitu a přínos pro Brazílii, už je zase ve své fotbalové kůži. Ronaldo táhne Portugalce. U něho obdivuji tu obrovskou koncentraci nejen před každým kopem, která dělá padesát procent jeho výkonu, potvrzuje i přes neproměněnou penaltu, že je střelec. Dokáže úžasně strhnout mužstvo. Luka Modrič má obrovský přehled, dává hře myšlenku, má výjimečná řešení a Chorvati z toho těží.

Ukazují se tu ale i další hráči, kteří svými výkony na tomto turnaji dorovnávají Messiho či Ronalda. V belgickém týmu De Bruyne, Eden Hazard, Lukaku či Batshuayi, v anglickém vedle Kanea třeba Sterling. Španělé a Francouzi jako by se teprve rozjížděli, zatím mě nikdo individuálně nezaujal.

Téměř v každém utkání hrálo významnou roli video. Já ho vítám. Na takovém turnaji je použito poprvé, stále se vyvíjí, takže dochází i k chybám. Pro mne nepochopitelnou byla minela v utkání Německa se Švédskem, kdy měla být odpískána penalta za faul Boatenga nad Berga, ta byla naprosto jasná. Na zápas kouká spousta expertů, a přesto zákrok jako penaltový nevyhodnotili. I tohle ukazuje, kolik složitých situací ve fotbale nastává, je to kontaktní sport, hráči nejsou odděleni sítí.

Video přesto beru jako přínos, ale musí se dopracovat, lépe zorganizovat, zkrátit čas zkoumání. Fotbalu může video hodně pomoct, a dokonce ho zatraktivnit. Vezměte si tenis a jestřábí oko, to je dramatická situace, adrenalin, když lidé koukají na velkou obrazovku, kam míček dopadl. V tomhle nechápu, proč se tomu fotbal brání. Naopak bych to na obrazovky a do televize pouštěl.

O víkendu začíná vyřazovací fáze, v osmifinále se utkají i týmy, s nimiž se počítalo do závěrečné fáze. Jeden ale pojede domů. Věřím, že uvidíme kvalitní fotbal. Postoupila mužstva, která ctí především ofenzívu. Defenzíva bude ale hrát velkou roli. V play off se mnohdy hraje na jednu šanci, jeden gól, který soupeři přinese fotbalovou smrt..."