ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: O stylu hry zvaném útokem vzad aneb těšme se na ligu!

Naříkáme, že v kolektivních hrách nejsme schopni dosáhnout na mezinárodní úrovni nějakého úspěchu. Vývoj však šel proti nám, neb dominance síly a rychlosti omezila to, co nám bylo vlastní, a to českou vyčůranost, které jsme vznešeně začali říkat tvořivost či kreativita.

Vývoj fotbalu pokračoval dál svým tempem, leč tempo postrádají zápasy, kdy jeden brání všemi deseti a druhý si chrochtá, že dominuje na míči, a přitom není schopen dohrabat se ke vstřelení gólu. Takové zápasy byly i na mistrovství světa. Tam kde dominuje v počtu doteků vlastní brankář, jsem styl hry nazval útokem vzad.

A tak se těšme na naši, tentokrát Fortuna ligu. Má nový hrací řád, kde zákonitosti dlouhodobé soutěže jsou smíchány s pohárovými v ošidných barážových zápasech. Jestli si někdo myslí, že jeden přímý sestup a dvě baráže zvýší propustnost mezi první a druhou ligou, tak mě z toho vyvádí německá zkušenost, kolikrát se Hamburk zachránil v bundeslize přes baráž, a celková úspěšnost mužstev hrajících o záchranu oproti těm, co hrají z druhé ligy o postup. Tím, že jsme opustili dva přímé postupy a sestupy, si první liga ten svůj rybníček zase trochu a možná trochu víc uzavřela.

První uzavření první ligy je totiž v licenčních podmínkách. Kolik máme ve druhé lize těch, co jsou schopny je splnit vyplněním přihlášky do soutěže nebo v parném létě budováním vyhřívaného trávníku a hraním v azylu. A to se mi nechce připomínat Hradec, který hrál domácí zápasy v Mladé Boleslavi, protože na vlastním stadiónu odsouzeném k demolici musel budovat za milióny VIP prostory pro vyvolené.

Trenér Kvaček říkal, že žádná reorganizace soutěží úroveň hry nezlepšila, že pravda leží na hřišti, hlavně v tréninkovém procesu. Tvůrci inovačního projektu namítnou, že jim jde o atraktivnost pro diváky a televizi a větší vytížení hráčů. Až skončí základní část, tak ti, co se umístí na čtrnáctém místě, budou říkat, který debil to pokračování vymyslel. Tak uvidíme.

Miroslav Holeňák, asistent trenéra v Liberci, v zápasovém programu uvedl: „Karvinští byli v přípravě hodně tajemní, protože poslední dva zápasy odehráli za zavřenými dveřmi bez možnosti sledování a natáčení soupeře."

Tak se čekalo, čím Karvinští v Liberci překvapí, co to vlastně nacvičovali. A ono se ukázalo, že zdržování! Jen ta doba, než brankář vykopl! Vrcholem byla scéna, kdy jeden hráč předstíral zahrání trestného kopu, aby jej přišel vystřídat druhý a následně první dostal žlutou kartu. Úsměvné bylo, že když se domácí dohrabali v závěru zápasu ke gólu, tak při zahrávání trestných kopů místo snahy dát druhý gól se rozhodli zápas dohrát s rohovým praporkem. A to jim rozhodčí maloval, jak daleko mají bránící hráči Karviné stát. Tomu se totiž říká taktika.