ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Máme tu novou kategorii trenérů. Těch, kteří skončí ještě dřív, než začnou

Vývoj společnosti jde nezadržitelně kupředu, a tak v úvodu nové sezóny máme novou kategorii trenérů. Těch, co končí ještě dřív, než začnou. Hynek v Dukle si skříňku vyklidil pár dnů před zahájením přípravy.

Radomír Korytář odkoučoval pohárovou porážku Hlučína v Bohumíně 0:2 a byl nahrazen trenérem Skácelem se zdůvodněním, že mužstvo potřebuje impuls do nové sezóny. Okamžitý efekt nad očekávání. Hlučín vyhrává ve Valašském Meziříčí 5:2. Naproti tomu Dukla prohrává s Bohemians třetí zápas po sobě.

Trenér Legie Varšava Chorvat Klafurič odkoučoval dva zápasy v lize a čtyři v předkole Ligy mistrů a vyřazení s Trnavou trenérsky nepřežil. Hapal ve Spartě těch zápasů odkoučoval ještě méně. Jeden mistrák, jeden pohár.

Se schopností situačního humoru jsem se nevyhnul ani odvolávání trenérů. Coby trenér Dunajské Stredy jsem si při přípravném zápase v Šamoríně sedl na tribunu, abych na to viděl z výšky. Po zápase říkám představitelům klubu: „Chlapi, to je na odvolání trenéra! Já vám ten pohled shora vůbec nezávidím. Vás nemůže napadnout jiná myšlenka, než že takhle blbě to sami od sebe hrát nemůžou. To je musí někdo učit."

Velký ohlas měla upoutávka na zápas Dunajská Streda - Banská Bystrica. Řekl jsem, že trenérem Banské Bystrice je můj bývalý asistent u československé dorostenecké reprezentace Peter Benedik. A pikantní že je to, že když vyhraje Dunajská, vyhodí Benedika. Když vyhraje Banská, vyhodí mňa. A když to skončí nerozhodně, tak nás vyhodí oboch dvoch. Vyhráli jsme a Benedik skončil. Ale až po dalších kolech.

Takže jaký bude vývoj v naší lize? Stačí se podívat na tabulku. Někde už se z hlediště skandovalo. Nevyhnul jsem se tomu ani v Liberci, kdy soupeř v závěru zápasu vyrovnal naším vlastním gólem a my předtím neproměnili několik gólových šancí. Po utkání na mě inženýr Karl vznesl dotaz: „Ustojíte to?" Ustál jsem to víc jak sedm let.

Zápasy v lize nepostrádají zajímavost a v Dohránu je na co koukat. Pepa Hušbauer je borec a jeho úvodní gól na Slavii proti Opavě byl výstavní. Prostě nádhera! Ale vážení, dokázal by mu na volej někdo nahrát lépe než obránce Opavy Radič? Ligový fotbalista by měl vědět, že se míč hlavou neodehrává před pokutové území, ale do strany. Tam, odkud přišel. Přinejhorším přiletí další centr, a ne střela na naši kasu. Ale to bychom si neužili takového gólu.