Chci lidem říct, že jsem pořád naživu, říká český téměř zapomenutý brankář Holý

Pro českou veřejnost je tak trochu zapomenutým brankářem. A to se kolem Vánoc objevily spekulace, že Tomáše Holého z Gillinghamu chtějí celky z Premier League. Šestadvacetiletý bývalý gólman Sparty, Vlašimi či Zlína ale i nadále působí ve třetí nejvyšší anglické lize League One, kam v lednu 2017 ze Zlína odešel.

Hned v prvním zápase nové sezóny proti Accringtonu (2:0) jste vychytal čisté konto. Jak moc nula v úvodu soutěže gólmanovi pomůže?

Úplně bych to nesměřoval na první zápas. Každý čistý konto pomůže. Vždy to dodá strašnou energii do následujícího týdne. A motivaci k tomu, abych ji udržel znovu. K nule v prvním zápase mi ohromně pomohli spoluhráči. V zápase byly dvě situace, kde kluci vykopávali míč z brankové čáry. Já jsem na balón nedosáhl, ale byl jsem naprosto přesvědčený, že jeden ze spoluhráčů vždy za mnou stojí.

V druhém zápase proti Burtonu (3:1) jste už inkasoval. Jaký jste dostal gól?

Z rohu. Jednoznačně to byl nacvičený signál. Míč přelítl první várku nabíhajících hráčů a borcovi z druhé vlny to pak spadlo přímo na hlavu. V té rychlosti, než jsem míč našel, už jsem ho chytal za čárou.

Spoluhráči ale poté vstřelili tři branky a vyhráli jste.

Myslím si, že jsme klidně mohli vstřelit pět branek. Burton může být za tři inkasované góly rád, protože to, co kluci předváděli na hřišti, muselo bavit všechny diváky. A to říkám s veškerou pokorou. Z mého pohledu jsem byl naprosto šokovaný, jak dobře jsme hráli. Kór, když si vzpomenu na naši generálku, ve které jsme dostali pět gólů.

League One se rozjíždí, odehráli jste dva zápasy, ještě vás čeká dalších 44 v základní době, pak případně play off. Jak je těžké zvyknout si na takový počet utkání?

Je fakt, že zápasů je hodně, a když k nim připočítáte ještě pohárové, dostanete se přes 50. Musím uznat, že na konci minulé sezóny už jsem byl fakt unavenej. Porce zápasů je slušná, ale na druhou stranu je to skvělý, protože nemáte čas přemýšlet nad chybami, jelikož za chvíli je další zápas a vy se na něj musíte stoprocentně připravit. Takže si to užívám, i když to stojí celkem dost sil.

V úterý večer vás čeká utkání Ligového poháru s druholigovým Millwallem. Těšíte se?

Pro nás je skvělý test hrát proti týmu, který hraje vyšší soutěž. Můžeme se ukázat. Na stadiónu bude spousta lidí. Jiná atmosféra. Ale jak říkám, chceme se hlavně ukázat! To víte, člověk nikdy neví, kdo na vás kouká (úsměv).

Okolo Vánoc se objevily spekulace, že se o vás zajímají celky z Premier League. Co jste na to říkal?

Samozřejmě jsem si je přečetl, ale víc je na agentovi. Člověka to potěší, protože každá reklama je dobrá, ale naplno je začínám řešit, až když jde o vážný zájem. Do té doby si s tím nekomplikuju život a snažím se soustředit na práci v klubu, která je mnohem důležitější než nějaké spekulace.

Jak jste je vnímal?

Jako injekci pozitivní energie. Pro mě to je motivace ukázat lidem, že tu nálepku nosím oprávněně, a že si angažmá v Premier League jednou třeba zasloužím. Ale dokud to není vážné, o tu informaci se nezajímám.

Chytat v Premier League je tedy váš sen?

To je sen snad každého brankáře (úsměv). Pochopitelně, kdyby se něco takového stalo, tak v tu chvíli bych si řekl, že jsem si splnil veškeré fotbalové sny.

Jak jste si zvykl na život v Anglii?

Vzhledem k odlišné kultuře, se člověk naučí nové zvyky. Pochopitelně se musím naučit jazyk, který se mi hodí i do budoucna. Já jsem zvyklý na samotářský život, sám o sebe se postarat dokážu. Teď se už snažím rozvíjet to, co už všechno znám. Co se týče angličtiny, tak se ji pořád učím, stále docházím na doučování.

A co po sportovní stránce?

Myslím si, že na jisté úrovni je brankářské řemeslo natolik stejné, že pak už člověk piluje jen různé oblasti jako třeba techniku. Ale už se neučí nic nového. Ale jak jsem poznal, tady jsou tréninky občas náročnější. Tady na trenéry, i když hrajeme 3. ligu, neplatí žádné výmluvy, fňukání, takže ani na tréninku nefunguje žádné ulejvání.

Když se ohlédnete zpátky, co vám nejvíce přestup do Anglie dal?

Hlavně naději, že mám zase o co hrát. Nad sebou mám dvě patra, když budu maximálně dřít, tak si v nich můžu zahrát. Tu druhou ligu bych si opravdu rád zachytal. Když jsem končil ve Zlíně, byl jsem trochu nešťastnej, nevěděl jsem, co se mnou bude. Takže mi přestup do Anglie dal ohromnou naději a neskutečnou chuť do práce. Sice jsem obětoval kontakt s rodinou, s přáteli, ale to jsou věci, který člověk obětuje „rád", protože je nikdy neztratí. Pokud člověk chce dosáhnout svého cíle, tohle musí obětovat.

A s jakými cíli jste vstoupili do sezóny?

Vzhledem k velikosti klubu, je primární cíl udržet tuhle soutěž. Poslední dvě sezóny jsme zadkem šimrali o dno, tak ji chceme, s co největším náskokem a co nejdříve udržet. Ale pokud se zblázníme a dostaneme se do play off, byli bychom hloupí, kdybychom se o postup nepoprali.

V minulé sezóně jste byl jediným českým brankářem v League One. Nyní do ní postoupil i Marek Štěch s Lutonem. Pomůže to nějak ve vnímání českých brankářů v Anglii?

Na to je těžké odpovědět. Pravda je, že se o nás dvou moc v Čechách neví. Vyjdou o nás jeden, dva články za rok. Lidi v Čechách nemají moc šancí League One a League Two sledovat, takže je to takové složité. Proto jsme s kamarádem rozjeli na Facebooku stránku, na které se snažíme lidem přiblížit, jak to v League One chodí. Možná, kdybychom hráli s Márou druhou ligu, tak se lidem do povědomí dostaneme víc. Ale kdo ví.

Co přesně chcete lidem prostřednictvím sociální sítě nabídnout?

Takové shrnutí. Kdo nás čeká, s kým jsme hráli, jak jsme hráli. Chceme lidem poskytnout informace a otevřít jim League One z pohledu sportovce. Mám tam zatím striktně jen informace sportovního rázu, nikoliv osobního. Aby ti lidé věděli, že jsem pořád naživu. Chci se jim připomenout. Dostat se do podvědomí, že jsem pořád tady.