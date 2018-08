ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Vážení, rozhodčí jsou hrdinové. Mnohdy se je snaží ovlivnit oba týmy

Evropské poháry se posunuly do dalšího kola a hned tu byly spekulace, že Slavii bude nastaveno zrcadlo, jak na tom v konfrontaci s evropskou úrovní vlastně je. Los jí přisoudil Dynamo Kyjev, což je soupeř souměřitelný. Takže vidíme porovnání pohybové úrovně, technické vybavenosti, taktiky v obraně i útoku a dávalo by nám to výsledek 0:0, což by nebylo k zahození, protože dáme-li gól na jejich hřišti, dá se i na remízu postoupit.

Leč ten někdo nahoře si se zrcadélkem pohrával a asi si pouštěl prasátka. Blíží se závěr zápasu a ejhle, objeví se na hřišti najednou dva míče. Kde jsou ty časy, kdy pravidlo nařizovalo přerušení hry. Pravidlo se vyvinulo, že to nechává na posouzení rozhodčímu, zda to ovlivňuje hru či nikoliv. A tak někteří hráči Slavie uvažovali ještě v duchu starého výkladu, jiní asi mínili, že ovlivňuje. A tak jeden míč byl odkopnut do autu a druhý skončil v brance Slavie. Je nutno ocenit, že se Slavii v úplném závěru podařilo vyrovnat na 1:1 a tím zvýšit naději na postup, vždyť jsme teprve v poločase.

Pravidla ve fotbale se mění pomalu a ztuha, a stejně tak se dostávají do povědomí hráčů, trenérů i diváků. Stále se mnozí diví, že brankář není chráněn brankovým územím či že se postavení mimo hru píská, až když hráč, který v něm je, aktivně hru ovlivní. Každé pravidlo má svůj výklad a záleží na tom, kdo a jak ten výklad provádí. S rozvojem techniky je výklad pravidla podroben zkoumání odborníků, médií i laické veřejnosti podle toho, kdo s kým hraje a jaký to mělo vliv na průběh hry, neřkuli na výsledky.

Pro pobavení publika, v tomto případě novinářů, na jedné pozápasové tiskové konferenci odpovídám na dotaz, jestli měla být nebo byla penalta. Já říkám: „Víte, já nevím. Neznám totiž pravidla. Já bezmezně věřím těm, co jsou na výklad pravidel školeni. Pískne-li rozhodčí pro nás, považuji to za štěstí. Pískne-li pro soupeře, je to smůla."

Beseda s fanoušky byla organizována i v posledních třech ročnících federální ligy, kdy jsem byl trenérem Hradce. I tam se debata stočila na rozhodčí a jejich výklad pravidel. A tak říkám: „Vážení, rozhodčí, to jsou hrdinové. Mnohdy se je snaží ovlivnit i oba týmy. Někdy i někdo další. Odolávají, až v určitých momentech podlehnou. A v dané herní situaci chtějí písknutím nebo nepísknutím někomu pomoci a přitom chtějí, aby to nebylo vidět. To je nadlidský úkol!"

Na semináři trenérů v Klánovicích si stěžoval tehdejší trenér Gottwaldova Sokol, cože to na ně pískal ten rozhodčí. Tak do toho vstoupil trenér soupeře Krejčí a řekl: „Asi ty boty, co jste mu dali, ho tlačily..."

Ladislav Škorpil