GLOSA: Pan peRFektní, ostatní by s ním hned měnili. Federer se ale trápí

V lednu obhájil titul na Australian Open, poté ovládl halový podnik v Rotterdamu a následně se Roger Federer stal nejstarší světovou jedničkou všech dob. V Indian Wells ve finále proti Del Potrovi Federer nevyužil tři mečboly a jeho skvostná série 17 výher od začátku sezóny tak skončila.

V ten moment jako kdyby se něco změnilo. V Miami se Švýcar poroučel hned v úvodním duelu, nestačil na 175. hráče světa Australana Kokkinakise. Podle očekávání pak odpískal celou antukovou sezónu a vrátil se na oblíbené trávě.

Ve Stuttgartu vypadalo všechno růžově, třetí turnajový titul v letošní sezóně byl na světě. První varování ovšem přišlo o týden později. V Halle, Federerově baště, nedokázal využít mnohem slabší konkurence, než jaká se sešla na souběžně hraném podniku v Queensu. V utkání o titul Federer podlehl mladému Chorvatovi Čoričovi, který rozhodně není žádným travnatým specialistou.

Ve Wimbledonu skončil už ve čtvrtfinále

Ve Wimbledonu bylo Rogerovi osudným už čtvrtfinále. V něm ztratil dvousetové vedení nad Kevinem Andersonem. Pro lepší přehled, jak šokující obě porážky byly, uvedu kurzy sázkových kanceláří. Na Čoriče v Halle byl kurz 6, Andersona mohli odvážní sázkaři vyzkoušet téměř v kurzu 10.

Minulý týden v Cincinnati došel do finále, v němž podlehl Novaku Djokovičovi. Celý turnaj ale Federer nehrál dobře, daleko došel jen díky perfektnímu servisu a rychlým podmínkám. Už Belgičan Goffin ho v semifinále od základní čáry přehrával, ale ve druhém setu musel skrečovat. Finále s Djokovičem mělo být oslavou tenisu. Ta se však nekonala. Federer prohrál ve dvou setech a během dvaceti gamů nakupil 39 nevynucených chyb.

Rogera Federera obdivuji a uznávám jako nejlepšího tenistu všech dob, na jeho hru se velice rád dívám a nedovedu si představit, jak moc tenis utrpí, až aktuální světová dvojka skončí. Je jasné, že 99 % tenistů by takovou sezónu, jakou má Roger letos, okamžitě bralo. Jenže řeč je o dvacetinásobném grandslamovém šampiónovi a rekordmanovi v počtu týdnů v čele světového žebříčku. Start sezóny se mu vydařil, ale od porážky v Miami to jde s Federerem z kopce.

Jak se mu povede na US Open?

Turnaje v Halle, v Cincinnati a Wimbledon znamenají pro Federera zhruba to, co pro Rafaela Nadala Barcelona, Monte Carlo a French Open. Když v sezóně 2015 Španěl neovládl ani jeden z nich, psalo se o krizi. Nevidím důvod, proč by to u čtyřnásobného otce mělo být jinak. Tihle dva velikáni mají laťku nastavenou zkrátka o pořádný kus výše než zbytek hráčského pole.

V Cincinnati bylo na Rogerově hře vidět, že mu chybí zápasová praxe. Tolik zbytečných chyb pramenících ze špatného timingu, jsem u Rogera dlouho neviděl. Hrát jeden turnaj měsíčně v průměru, je zkrátka málo i na takového génia, jakým Federer je. Otázkou ovšem je, zda je v 37 letech vůbec možné jich odehrát více.

Loni mířil do New Yorku jako největší favorit. Na grandslamu je vždy zcela zásadní los, jenže forma nepřijde ze dne na den a v mých očích bude pro Federera skvělým výsledkem i semifinále, ač bych mu ohromně přál po deseti letech Flushing Meadows zase ovládnout.