ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: O gólech sebeblbších a nejkrásnějších, nervydrásajících i k rozvernosti vedoucích

Góly, góly, jen ten, kdo góly dává, jen ten vyhrává. Góly rozhodují o výsledku utkání, o osudech hráčů i trenérů, o postupech i sestupech. Dávno tomu, co trenér Chomutova Ryneš při jednom večerním sezení pravil, že každý sebeblbší gól, který dáme, je krásnej, a každý sebekrásnější, který dostaneme, je blbej.

Góly, které jsou vstřeleny na začátku utkání, mají prapůvod v ještě ne dostatečné soustředěnosti hráčů a naruší vše, co bylo řečeno před zápasem, hlavně u těch, co ho dostali. Góly vstřelené v závěru utkání mají souvislost s nedostatečnou koncentrací z důvodu psychické únavy.

Gólů v tomto časovém úseku padá hodně a paradoxně i po standardních situacích, kdy je více času se na bránění připravit. Leč hráči spíše z pozornosti vypnou a zpět se nenastartují. Je třeba je nutit, aby na sebe mluvili.

Sparta dostane gól s Příbramí dokonce z odkopu soupeře, protože stejně tak jako mnozí jiní nemá při útočení jednoho hráče, který v té době myslí obranně, ve smyslu, co se stane, až míč ztratíme, a organizuje si to tak, aby na řešení situace nebyl sám.

Góly v této době jsou samozřejmě nervydrásající. Když to rozhoduje o zisku či ztrátě bodů, rozdíl v pocitech trenérů Haška a Ščasného po gólu Závišky do sítě Sparty v zápase na Bohemians nelze ani popsat.

Góly takto vstřelené vedou k rozvernosti. Po zápase Hradec-Bohumín 1:0 gólem v samém závěru mi tehdy předseda klubu Žďárský říká: „Kdo na to má mít nervy, jestli tam ten jeden gól konečně došmrdláte!"

Já říkám: „Předsedo, to je taktika. Dáte gól a oni nemůžou vyrovnat. Rozhodčí pískne konec a body jsou doma."

Byl začátek soutěže, tak říká: „S tebou já budu mít potíže, já totiž nevím, když mluvíš vážně a kdy ze srandy."

A já: „Předsedo, to jsou takové mé malé testy inteligence."

To jsem si dovolil, když mi bylo 33. Když mně bylo 51, tak po zápase Dukla Praha-Frýdek 1:0, kdy Doseděl dal takto vítězný gól, mi inženýr Ďuričko říká: „Ten Doseděl, výkon zase hrozný, ještě že dal ten gól."

Já říkám: „Pane inženýre, to je takzvaně utajený hráč. Ten má za úkol celý zápas hrát hovno, oni ho přestanou hlídat a on pak udeří." Druhý den mě Starka prohlásil za debila, protože Ďuričko přišel mezi akcionáře a řekl: „My máme trenéra, to je koumes, ten má takzvaně utajeného hráče..."

Když jsme u Dukly, měl bych zmínit i góly vlastní, protože stoper Chlumecký dal za šest kol již tři a s předligovým přípravným zápasem čtyři. Dukla je poslední, bez bodu, a má skóre 4:17. Napadlo v Dukle někoho dát toho chlapce do útoku?

Ladislav Škorpil