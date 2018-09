ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Liga po Evropě? Došel jsem až k řízenému alkoholismu v horách

Z hlediska průběhu hry potkalo Plzeňské to nejhorší, co se jim mohlo stát. Sotva se na hřišti rozkoukali, dostali ve třetí minutě zápasu gól. V pořadu Dohráno plus bylo konstatováno, že se zdáli být i nadále klidní, nehádali se, nevyčítali si. Leč nabudili domácí hráče a hlavně diváky.

Větší ranou do vazu však byl gól obdržený takzvaně do šatny. Tam si jedno mužstvo přinese nepříjemný zážitek a druhé po vstřelení gólu euforii. A trenér postižených má co dělat, aby to neovlivnilo celou poločasovou přestávku a nepřeneslo se to do druhé půle.

V případě Plzně to bylo umocněno pocitem křivdy, protože převážná většina hráčů situace před pokutovými kopy dobře na posouzení neviděla. A odpískat dvě penalty v tak krátkém časovém údobí přece nemůže být normální. Toť pohled hráčský. Leč opakované záběry v televizním přenosu nás přesvědčily, že to možné je. Psychická odolnost Plzeňských dostala zabrat a do psychické kondice to je taky zářez. A k tomu vyloučený Hubník...

Výsledek 4:0 neodpovídá skutečné kvalitě mužstev, ale odpovídá poměru střel na branku, který byl 15:2 pro Slavii. V tabulce jsou si i nadále rovni a bude zajímavé sledovat, jak se vyrovnají se zápasy v naší lize a zároveň v evropských pohárových soutěžích. S Dunajskou Stredou, Hradcem a Libercem jsem byl u čtyřiceti zápasů v pohárové Evropě. Od kvalifikace o Ligu mistrů, přes Pohár UEFA až po Intertoto. Takže jsem si to užil a prožil. A není to jednoduché.

Z hlediska tělesné kondice je mužstvo připraveno odehrát dva zápasy v týdnu, leč není se soupeřem na stejné startovní čáře. Po pohárovém zápase venku je cestování a regenerace předzápasová příprava. Po domácím místo cestování boj s dodržením životosprávy. Proti tomu se soupeř celý týden v klidu připravuje, jak nám nakope.

Schopnost koncentrace na další ligový zápas vypadá takto: Liberec prohrál v Liverpoolu 0:1 gólem v samém závěru a bylo mu upřeno kopání penalty za stažení Lazzara Liuniho. Podal vynikající taktický výkon a dosáhl uznání všude, kde viděli televizní přenos a nádherné souboje Pepy Lexy s Emilem Heskeym.

V novinách se dokonce Lexa dostal až do titulku a okomentoval to slovy: „A to pořád říkají, že jsem tlustej!" O pár dnů později jsme prohráli s Teplicemi 0:3 doma, po domácí odvetě s Liverpoolem jsme pro změnu padli doma 1:3 s Příbramí. Zkušenostmi jsem došel až k tomu, že po domácích zápasech jsme se vraceli do hor tam, kde jsme byli před zápasem na soustředění a říkal jsem tomu řízený alkoholismus. Takže své si můžou vyprávět i Zlín a Olomouc.

Závěrem bych chtěl uctít památku Vlastíka Marečka. V neděli to bylo jedenáct let, co zemřel. Byl trenérem ve Zlíně, v Teplicích a mým asistentem u reprezentace ČR 21. Vynikající člověk oddaný fotbalu. Vzpomeňte prosím na něj se mnou.