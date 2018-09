Ve třiatřiceti letech kraluje klubovým statistikám. Přesto přiznává: Fotbal už pro mě není priorita číslo jedna

Vyhovuje vám role zkušenějšího hráče, který dohlíží na vývoj těch mladších?

Jo určitě. Už v Lubině jsem byl patronem Krzysztofa Piateka, který poté odešel do Cracovie a dnes hraje za Janov. S ním jsem byl od jeho osmnácti let. Vzal jsem si ho pod křídla, po tréninku jsme trénovali věci navíc. To samé dělám teď v Piastu s klukama, kteří o to mají zájem. Ale zase to není takové, že bych se vnucoval.

Je jedním z nich i Karsten Ayong, který do Gliwic přišel na hostování z Příbrami?

Jo, to víte že jo (úsměv). Rád mu pomáhám. S tímhle opravdu problém nemám. Potíž je jen v tom, že on bydlí tady a já dojíždím z Ostravy každý den, takže nějaké věci řešíme přes telefon.

Vyhovuje vám dojíždění?

Ostrava je můj domov, narodil jsem se tam, takže mi dojíždění nevadí. Navíc to je kousek, doprava není náročná.

Na začátku sezóny se vám celkem daří. Po osmi kolech máte na svém kontě tři góly a tři nahrávky. Že by nádech životní formy?

(lehký smích) ne to vůbec. Dyť mám 33 roků, to už si myslím, že ne. Jen se na hřišti cítím dobře, protože se nám povedl vstup do ligy. Tím to je.

V Polsku začínáte sedmou sezónu a dosud jste nejvíce za jeden ročník vstřelil dvanáct branek za Lubin. Je to právě ta meta, kterou chcete překonat? Nebo vás už překonávání vlastních rekordů moc nebere?

Pro mě je hlavní, aby se dařilo týmu. Na osobní statistky jsem nikdy moc nehleděl. Navíc už mám priority jinde.

Kde?

Co se mi narodila dcera, nejdůležitější věcí je pro mě rodina. Fotbal už pro mě není tak důležitý jako na začátku kariéry. Čím je člověk starší, má větší obzory a zjišťuje, že jsou důležitější věci než fotbal.

Jak se v Polsku řešilo, že se ani jeden tým nedostal do pohárové Evropy?

Docela dost. Vím, že Poláci s tím mají dlouhodobé problémy. Třeba i v porovnání s námi. Češi mají tři kluby, které jsou schopni uhrát v pohárech nějaký výsledek, to Poláci nemají. I když se do pohárové Evropy dostane Legia či Lech tak výsledky neudělají. Ale co za tím je, to nevím. Po vyřazení od Trnavy si Legia vyslechla od novinářů velkou kritiku.

Vy jako ostravský patriot a odchovanec Baníku, co říkáte na porážku 0:1 se Spartou?

Je to škoda, ale Baník odstartoval do sezóny dobře. Jeden zápas celou sezónu nedělá. Kluci určitě skončí nahoře. Tomu věřím.