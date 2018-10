ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Kde jsou ty časy, kdy ležení na trávníku bylo důkazem srabáctví a bolestínství?

V Ostravě byl v zápase se Slavií záhy vyloučen Baroš. Žlutá karta se po konzultaci s videorozhodčím proměnila v červenou. Baroš po vyloučení na hřišti běsnil a v Dohránu + byl přísedícími moderátora Kozohorského jednoznačně odsouzen. Dokonce si tam hráli na disciplinárku a bavili se na téma, kolik by mohl nebo měl dostat za trest. Mě by však více zajímalo, zda ten atak byl veden na hlavu nebo do těla, což mi záběry dostatečně neukázaly.

V Chrudimi při utkání s Hradcem byl těsně po poločase vyloučen domácí Kesner. A to za druhou žlutou kartu za simulování, a to bez citu pro hru, která probíhala korektně. Takže dle bezduchých pravidel. Tím vyloučením se zápas zkazí, protože do hlav našich hráčů se dostane, že jedněch je o jednoho více a druhých zase méně.

Přitom co se tak asi stalo, když jich na hřišti je místo dvaceti dvou jen v uvozovkách dvacet jedna? To přeci není hokej pět na čtyři. Úplně totiž stačí, když oslabení budou za toho vyloučeného víc běhat. Podle toho, jak zápas dopadne, nastává obhajoba porážek. Ti, co jich bylo méně, říkají, že se to uhrát v oslabení nedalo. A prohrají-li jako Slavia nebo Hradec ti v přečíslení, tak že se soupeř semknul a odbránil to. V té souvislosti je třeba ocenit hráče Chrudimi, kteří po obdivuhodné výhře ve středu v poháru proti Mladé Boleslavi dobrovolně odložili oslavy a zodpovědně se připravili na derby s Hradcem. Možná, že svou roli sehrála i skutečnost, že je fotbal neuživí a musejí chodit do práce.

Byl jsem na hokeji Hradec-Třinec a proto jsem ze zápasu fotbalové ligy Plzeň-Sparta viděl posledních patnáct minut, které však trvaly podstatně déle. Tolik se tam totiž vešlo nevraživosti, emocí, vzájemné neúcty a nedostatku respektu. Sparta se ve médii vyhecovaném zápase chtěla zbavit svého mindráku, že úspěšný tým Plzně vybudovala svými odloženými hráči sama a Plzeň zase chce dokazovat, že to výsluní je na furt.

Videorozhodčí se v tomto kole mimořádně vyřádili v Ostravě, Liberci i Plzni, kde byl usvědčen Krmenčík, že i po domluvě mámy padá dál a že by asi spíše potřeboval tátu s fackou. Simulování a polehávání na trávníku je nešvarem fotbalu a bylo i na mistrovství světa. Kde jsou ty časy, kdy takové ležení bylo důkazem srabáctví a bolestínství? Hráč chtěl vstát a hrát, i když z něj obrazně chcala krev.

V souvislosti se zavedením videorozhodčího se mi vybavil vtip z minulého režimu. ‚Víte, proč chodí esenbáci se psem? Víc hlav, víc rozumu.' A zatím to vypadá, že víc hlav je někdy ke škodě.