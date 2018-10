Český talent po boku největších vycházejících hvězd. Ušil jsem si na sebe bič, přiznává Firbacher

Co pro vás znamená, že jste byl vybrán do tak elitní společnosti?

Beru to jako ocenění za to, jak pracuji a co všechno jsem fotbalu obětoval. Je to i odměna pro všechny mé blízké, bez kterých bych tam nikdy nebyl. Je to krásný pocit být mezi nejlepšími fotbalisty z celého světa, ale pořád to nic neznamená. Ušil jsem si na sebe bič, dostal se do podvědomí více lidí a budu muset v každém zápase ukazovat, že jsem v tom výběru po právu.

Krátce před 16. narozeninami jste absolvoval stáž v anglickém Southamptonu. Jak se zrodila?

Na doporučení se na mě přijeli skauti ze Southamptonu podívat a následně mě pozvali na týdenní stáž, která končila zápasem proti RB Salzburk. Celou stáží mě provázel bývalý gólman Luděk Mikloško. Kromě této stáže jsem byl ještě dvakrát ve Feyenoordu Rotterdam.

Jak se hraje s pocitem, že vás sledují skauti z týmu hrajícího Premier League?

Má to své pro a proti, na jednu stranu mě to velmi těší, ale na druhou stranu je to velká zodpovědnost nevypustit jediný balón a dělat vše na 100 %.

Svazuje vás nějak, že se o vás mluví jako o jednom z největších talentů v ČR ročníku 2001?

Ani bych neřekl. Jen je to těžší v tom, že jsou na mě obránci soupeřů mnohem více připraveni a soustředí se na mě více než na ostatní hráče, nedají mi nic zadarmo, ale to musím zvládnout.

Nastupujete jako útočník, ale prý jste začínal jako brankář, je to tak? A z jakého důvodu jste pak přešel do útoku?

Ano, s fotbalem jsem začínal jako brankář v Chlumci nad Cidlinou, pak jsem přestoupil do RMSK Cidlina a ve čtrnácti jsem se musel definitivně rozhodnout, jestli budu brankář, nebo hráč. V podstatě to za mě rozhodl můj otec, v té době můj trenér, kdy mě jako brankaře kvůli mé malé výšce nestavěl, a tak jsem se rozhodl, že se budu věnovat naplno hraní a s chytáním jsem skončil.

Vás v Hradci koučuje Marek Kulič, bývalý ligový útočník. Vnímáte třeba to, že má více co říct právě útočníkům než obráncům, když sám byl útočník?

Ano, určitě to vnímám, radí mi při každém tréninku, při každé situaci, beru si od něho hodně, už spolu spolupracujeme delší dobu a jsem mu moc vděčný za to, s čím vším mi pomáhá.

Očima Marka Kuliče, trenéra U19 Hradce Králové Filipovy silné stránky vidím v rychlosti, síle, dynamice, koncovce a hře tělem. Naopak by měl zapracovat na levé noze, výběru místa, defenzivní činnosti a pohybu bez míče. Nicméně si myslím, že to má v hlavě dobře nastavený.

A co vám nejvíce klade na srdce, abyste zlepšil?

Abych si dokázal pokrýt balón zády k bráně, abych s ním nevymýšlel žádné složitosti, když ho nemám pod kontrolou. A snažíme se pracovat na levé noze.

Skauti ocenili hlavně vaše chladnokrevné počínání ve vápně, je právě střílení gólů vaší největší doménou?

Jo, asi to tak bude, i když jsem se dřív viděl spíše v prostředku zálohy, tak se ze mě stal čistokrevný útočník a jinde už skoro nenastupuji. Myslím si, že mám dobrý výběr místa ve vápně a dobrou střelu.

Nastupujete v celostátní dorostenecké lize, kde hrají i o dva roky starší kluci. Něco podobného vás nyní čeká v reprezentaci do 18 let. Jak se vám hraje proti starším protihráčům? Máte proti nim třeba zvýšenou motivaci?

Vždycky jsem nastupoval proti starším, myslím, že mi to hodně pomohlo a lépe jsem se vyrovnal se staršími hráči, už minulý rok, kdy jsem v patnácti nastupoval v lize U19, jsem se neztratil a dával góly. To samé v reprezentaci.