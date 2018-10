ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Útočte a hrajte atraktivní fotbal, když nemáte výrobní nástroj aneb O střelbě do vlastních řad

Nikdy jsem netroubil do světa, že chci s mužstvem hrát atraktivní útočný fotbal. Ctil jsem rovnováhu mezi útočením a bráněním s tím, že když máme balón, chceme dát gól, a když jej ztratíme, tak gól dostat nechceme. Pan inženýr Karl mně v Liberci říkával: „Proč my, když vedeme 1:0, neútočíme, zatímco Bohemka s trenérem Vlastou Petrželou útočí?!“ Moje odpověď: „Pane Karl, to se má tak. My bychom také útočili, ale my nemáme čím. Když dáme druhou nebo třetí přihrávku jim, musíme se sebrat a jít zase bránit. My totiž nemáme, jak říkáte vy v Precioze, výrobní nástroj.“

Jan Mikula opouští hřiště poté, co viděl v zápase Liberce se Slavií ve 12. minutě druhou žlutou a následně i červenou kartu.

Zápasy všech nejvyšších soutěží, které jsem o víkendu osobně zhlédl, slibovaly atraktivní duely a zvrhly se již v samém začátku. To nebylo o bránění, ale přímo o střelbě do vlastních řad.

V pátek jsem byl v Českých Budějovicích, kde se domácí obávali, jak budou dávat góly, když jich Hradec dostal v jedenácti utkáních druhé ligy jen pět. Herně vypadali Hradečtí fotbalově vyspělejší, leč již v jedenácté minutě přihlíželi jejich stopeři hlavičce Ledeckého, která skončila v síti. Když se hostům podařilo v 31. minutě vyrovnat, hned dostali gól z rozjezdu a nákopu Kladrubského přes půl hřiště. Dílo hradecké zkázy dovršil Ledecký hattrickem po rohovém kopu. Domácí pak oceňovali hru Hradce po vápno a svého střelce. Aby ne, vždyť vyhráli 3:1.

V sobotu hostil Převýšov ve třetí lize Zápy. Domácí byli po výměně trenéra opakovaně úspěšní, a troufali si i na prvního v tabulce. Leč již v sedmé minutě dostali gól, když brankář minul míč po autovém vhazování soupeře, neboť balón na menším hřišti doputoval až před branku. O šest minut později to bylo po průniku levou stranou a přihrávce před branku již 2:0 pro hosty. Když diváci viděli marnost povzbuzování, začali nadávat rozhodčímu. Nevím, kde to vzali, ale řvali na něj, že spal u Maška v Zápech. Do konce zápasu se dočkali ještě třetího gólu v domácí síti a v brance stopera Černého, neb jeden brankář se zranil při rozcvičení a druhý při hře.

V neděli jsem byl v Liberci na Slavii. Zápas je narušený již ve třetí minutě, když Karafiát hlavičkuje k vlastní brance tak, že hráč Slavie půjde sám na branku. Za záchranou brzdu tahá Mikula, dostává napomenutí a Stoch nádherně zhodnocuje trestný kop. Zanedlouho atakuje Mikula slávistického brankáře Koláře a po druhém napomenutí se pakuje ze hřiště ven.

Ze zápasu se stává okopávaná. Domácí v deseti hrají komplikovaně a hosté s vědomím, že vedou a jsou v číselné převaze, se vidí v Kodani. Liberec podává proti rozhodčímu protest, i když se v Dohráno plus všichni shodli, že vyloučení bylo oprávněné. A zda měl pan Příhoda pískat penaltu či nikoli, to si budou na komisi rozhodčích na videu víc než desetkrát vracet. Tak uvidíme, co uvidí...

V pondělí hostil v juniorské lize Hradec Králové Duklu, za kterou nastoupilo šest devatenáctiletých, ale také junior Podaný, jenž je stár 31 let, či střelec vlastních gólů za áčko Chlumecký. Po zápase mi říká příznivec Dukly: „Pane Škorpil, ach, ten rozhodčí." Já na to: „Mě by spíš zajímalo počínání stopera Dukly, který při kličce na vlastním vápně přišel o míč a následně udělal penaltu, čímž domácí vyhráli 4:2."

V ten moment střílím na vlastní bránu já, protože on mi odpovídá: „No to byl můj vnuk."

Bývalý československý fotbalista. V minulosti Ladislav Škorpil rovněž trénoval československou juniorskou fotbalovou reprezentaci a českou reprezentaci do 21 let. V sezóně 2001/2002 společně s Josefem Csaplárem vyhráli se Slovanem Liberec český titul

.