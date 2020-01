Kauza Hašek: Teď je na tahu záložník Sparty

Nezvykle obsáhlá a tvrdá reakce ze strany Sparty, zloba a drsné vzkazy fanoušků. „Ať už nikdy neobléká rudý dres! Nechte ho rok a půl kroužit kolem Strahova. Jde mu jen o peníze, chce si vytrucovat přestup do ciziny," hlásají respondenti na sociálních sítích. Fotbalový záložník Martin Hašek je od chvíle, co odmítl odletět na soustředění do Španělska, na pranýři.

Jeho tah je šokující, nešťastný, neprofesionální. A zaslouží trest. Každá mince má však dvě strany, úhlů pohledu se nabízí víc. Stojí za Haškovým činem opravdu jen a pouze fanoušky zmiňovaná touha po penězích?

Kdo syna kouče Martina Haška zná, ví, že rozhodně není hlupák, který by nedomyslel svoje skutky. Právě naopak. Vede hluboký duchovní život, medituje, čte literaturu, striktně dodržuje životosprávu, řídí se přísnými zásadami. Proto má také ve fotbalovém prostředí nálepku „jinej". Přesto takovému člověku stojí za to riskovat svoji kariéru?

Věděl, že ho čeká minimálně finanční trest. Sparta ho navíc může přeřadit do rezervy, vydusit ho tam do konce smlouvy, která vyprší v červnu 2021. Varianta dvě, a sice setrvání v A-týmu, se jeví jako utopie. A úplně vyloučit nelze ani možnost, že se Hašek zasekne a skončí s fotbalem. Vyhlídky víc než mizerné. Přesto záložník k takovému kroku sáhl. Otazníky, co za ním doopravdy stojí, ale odstraní jen on sám...