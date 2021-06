Gebre Selassie zaujal ve videu miliony lidí po celém světě. Měl by rozjet filmovou kariéru, chválí ho tvůrce

Jak se nápad zrodil?

Začnu trochu obšírněji. S Theem jsem se poznal díky mé dlouhodobé spolupráci se sportovci. Připravujeme spolu Theův charitativní projekt, který zveřejníme 23. července. Když jsme ho spolu jednou probírali, jen tak mezi řečí jsem nadhodil, že by možná šel spojit i s nějakým uvítacím videem, až se bude vracet do Česka. V zahraničí jde poměrně o běžnou praxi. S tím, že bych možná jeden nápad měl.

Video paroduje znělku seriálu Fresh Prince z devadesátých let s Willem Smithem v hlavní roli. Proč jste vybrali zrovna tenhle seriál?

Oba jsme velcí fanoušci filmů a seriálů, hodně jsme si o nich spolu povídali a máme podobný vkus. Z mládí jsem si pamatoval znělku seriálu Fresh Prince, která ve mně zůstala. Mám rád herce Willa Smitha, pro kterého byl seriál odrazovým můstkem v jeho kariéře. Theo se toho chytil, a když jsme se poté spolu na klip podívali, najednou jsme viděli, že to pasuje úplně přesně. Scény na sebe přirozeně navazovaly, místo Hollywoodu se tam třeba krásně hodil Ještěd. Theo řekl, že rovnou pojedeme na klub a nápad tam představíme. Dali jsme s Tomášem Čarnogurským (tiskový mluvčí Liberce) a Jiřím Veverkou (manažer marketingu Liberce) nápady dohromady a šli jsme do toho.

Theo prý ale na začátku namítal, že už je starší než Fresh Prince. Byl jste přesvědčený, že mu právě tahle role sedne?

Četl jsem na Twitteru jeden komentář, že klip mohl klidně dopadnout i průserem, kdyby Theo neměl takové herecké schopnosti. Thea jsem pochopitelně nikdy hrát neviděl, ale přišlo mi, že má takové charisma, že by s tím problém mít neměl. Jediné, co jsme nechtěli, aby to vyznělo nějak nabubřele, že se do Liberce vrací princ nebo král. Proto se z Fresh Prince udělal Fresh Transfer, aby to souviselo s přestupem jako takovým.

Takže se Theo ukázal jako dobrý herec?

Už jsem si z něj dělal i srandu, že mu napíšu filmový scénář a že musíme rozjet úplně jinou kariéru! (směje se) Myslím, že by ho hrát i lákalo, jen to zatím nechce říkat nahlas. Možná teď nějaké nabídky dostane... Herectví je samozřejmě podstatná část úspěchu. Ze svých zkušeností můžu říct, že když se točí se sportovci, většinou se vybírají jednoduchá gesta nebo pohyby, na které jsou ze sportu zvyklí. U Thea jsme šli ale úplně jinou cestou. On ten klip utáhl sám o sobě a vše bylo naprosto přirozené. Podobný typ je i Pavel Horváth.

Kolik času výroba klipu zabrala?

Bez příprav jeden den. Prozradím jednu zajímavost. Původně jsme chtěli natáčet už 10. června, ale kvůli špatné předpovědi počasí jsme se rozhodli termín odložit. Pak zase Theo odletěl na dovolenou, takže jsme si museli pospíšit po jeho návratu a točili 21. června. V tom původním termínu s námi měl být i rapper Paulie Garand, který se měl také objevit v jedné z vedlejších rolí, ale bohužel ve druhém termínu už nemohl. To byla asi jediná kaňka.

Překvapil enormní úspěch videa i vás?

Theovi jsem původně říkal, že musíme udělat top video, ale upřímně, pod slovem top jsem si nepředstavoval, že bude mít dosah až za oceán do Ameriky... Tohle samozřejmě nemohl čekat nikdo. Zkrátka jsme to trefili. Jde to trochu za hranu. (směje se)

O kolik předčilo český standard ve sledovanosti?

Den před vydáním Theova klipu vydal Augsburg video, kde celkem zajímavým způsobem oznamoval rozpis zápasů na příští sezonu. Video bylo nápadité, originální a skvěle zpracované. U něj jsme si říkali, že takhle se sportovní marketing má dělat. A když jsme naše video zveřejnili, tak minimálně v Německu ho s tím videem Augsburgu srovnávali. Pro nás to byla neskutečná čest. Dále mě napadá video od Wisly Plock, když oznamovali prodloužení kontraktu s hráčem formou hry GTA, které mělo také neskutečná čísla. Počtem zhlédnutí už Liberec tenhle klip překonal. V rámci české scény taková videa sice dělá Sparta i Slavia, jinak to příliš běžné není. V zahraničí jde však o normální věc. Nedávno třeba Parma oznamovala návrat Buffona, což bylo také skvěle udělané. Z dlouhodobého hlediska by mělo jít pro české kluby o trend.

A čím si ten úspěch vysvětlujete?

Trochu mě to až překvapilo. Klip je třicet let starý a generace, která je dnes na sociálních sítích, je už mladší a seriál si asi příliš nevybaví. Od začátku jsem proto říkal, že nejdůležitější platformou bude Twitter, kde se sdružuje odbornější veřejnost, novináři či manažeři a jde o ročníky, které si seriál nejspíš pamatují a v každém z nich je možná trochu nostalgie. Původní intro bylo i na svou dobu nadčasové a možná i díky tomu si ho lidé pamatují. Přiznám se, že teď sledujeme Willa Smithe, jestli se video nějak nedostane i k němu, protože kdyby zareagoval, byla by to nádherná tečka na závěr. Ostatně video bylo holdem celému seriálu, a pokud by to dokázal ocenit, znamenalo by to pro nás všechny, co se na videu podíleli, opravdu hodně.