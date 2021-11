PODCAST: Od zbožňované Maki po trpké dočasné loučení. Patnáct let české hvězdy na písku

Prožívá zcela nezvyklý podzim. Bez tréninků, plánovaní soustředění a turnajů i bez své parťačky Barbory Hermannové. Pro Markétu Nausch Slukovou je to ale celkem příjemná změna. Vypadá spokojeně, na tváři samý úsměv. „Zatím si to hrozně užívám. Cítila jsem, že tu pauzu potřebuju,“ přiznává v novém díle podcastu Mixzóna, v němž se ohlíží za svou dosavadní kariérou a popisuje své plány do budoucna.