Petra Kvitová bojuje o postup do dalšího kola

Bez respektu vstoupila Marie Bouzková do zápasu s obhájkyní titulu z loňského roku Naomi Ósakaovou. Česká tenistka bez problémů vyhrála úvodní dva gamy při svém podání a byla to právě bývalá světová jednička, která jako první musela ve čtvrté hře odvracet brejkboly. Situaci však zvládla a stav utkání byl 2:2.

Obrovská bitva se rozpoutala hned o následují hru, ve které Bouzková smazala náskok Japonky 0:40, přesto to nakonec byla ona, kdo jako první v zápase přišla o servis a favoritka tak šla do vedení 3:2.

Jednadvacetiletá Češka se spoléhala na tradičně výborný pohyb, kterým se snažila čelit tvrdým úderům dvojnásobné grandslamové šampionky. Ta však postupem času získávala více ze hry, svou soupeřku dostávala od základní čáry pod tlak, podruhé v řadě vyhrála její podání a šla do vedení 5:2.

Ósakaová si už náskok vzít nenechala a první sadu získala za 39 minut v poměru 6:2.

Bouzková šance nevyužila

I druhá sada začala v podobném stylu jako ta první. Bouzková si podržela svůj úvodní servis, v další hře se dostala při podání Japonky do vedení 40:15, ta však i díky třem esům svou první ztrátu podání v zápase nedovolila.

To se jí však nepovedlo za stavu 3:2 pro pražskou rodačku, když i díky nevynuceným chybám neudržela svůj servis a pustila svou soupeřku do vedení 4:2. Dvaadvacetiletá Ósakaová měla v této fázi utkání díky snaze o agresivní hru třikrát více nevynucených dvojchyb než její soupeřka.

Naomi Ósakaová slaví postup do dalšího kola

Twitter

Česká kometa minulé sezony však brejk nepotvrdila, hned v dalším gamu přišla potřetí v zápase o podání a vedla již jen o jedinou hru. A šlo o rozhodující moment utkání.

Ósakaová znovu uspěla na returnu, sama pak bez problémů udržela svůj servis a po výsledku 6:2, 6:4 si za 1 hodinu a 22 minut zajistila postup do dalšího kola.

Strýcová končí na Rumunce

V roli mírné favoritky vstupovala do zápasu proti Rumunce Soraně Cirsteaové Barbora Strýcová. Svou roli však v prvním setu nepotvrdila. Až do stavu 3:2 pro Rumunku si obě hráčky držely servis, pak však jako první zaváhala česká tenistka a byl to rozhodující moment úvodní sady. Zatímco její soupeřka světovou deblovou jedničku k brejku nepustila, plzeňská rodačka přišla o podání vzápětí znovu a sadu ztratila za 37 minut v poměru 2:6.

Cirsteaová, které patří 74. příčka ve světovém žebříčku, přišla poprvé o servis za stavu 2:2, ve druhém setu, Strýcová však nabídnuté šance nevyužila a hned v následující hře bylo vyrovnáno.

Barbora Strýcová na svou soupeřku nestačila

Tertius Pickard, ČTK/AP

Chybující Češka se na kurtu trápila, a když přišla i o svůj další servis, vedla její soupeřka již 5:3 a šla podávat na vítězství v zápase. Zápas plný nepřesností však pokračoval, když rodačka z Bukurešti čistou hrou nabídla Strýcové snížení. Deblová wimbledonská vítězka z minulého roku šanci využila a o osudu druhé sady tak musel rozhodnout tiebreak.

V něm však byla úspěšnější rumunská hráčka, která ho vyhrála 7:5 a celý zápas tak za hodinu a čtyřiačtyřicet minut 6:2, 7:6. Barbora Strýcová tak stejně jako v loňském roce skončila v prvním kole. V Melbourne se nejdále dostala v letech 2016, 2017 a 2018, kdy vždy došla do osmifinále.

Krejčíková slaví další vítězství

S vědomím tří úspěšně zvládnutých kvalifikačních zápasů vstoupila do souboje s Estonkou Kaiou Kanepiovou Barbora Krejčíková. V úvodní sadě si obě tenistky prohrály dvakrát podání a o vítězce tak musela rozhodnout zkrácená hra. V té byla úspěšnější brněnská rodačka a přesně po hodině hry tak šla do vedení 1:0 na sety.

Druhý set však patřil zkušené Estonce, která vzala o deset let mladší Češce dvakrát servis, sadu vyhrála 6:2 a srovnala na 1:1 na sety.

Dvojnásobná grandslamová šampionka ve čtyřhře nevstoupila do závěrečného setu dobře, když si prohrála hned své úvodní podání. Zkušená soupeřka však šanci nevyužila, sama naopak dvakrát přišla o servis a prohrávala už 2:5.

Těžká situace přišla pro Krejčíkovou hned v následují hře, kdy při jejím podání utkání za stavu 30:30 na několik minut přerušila dešťová přeháňka. Ani tím se však čtyřiadvacetiletá Češka nenechala rozhodit, klíčovou hru zvládla a celý zápas pak vyhrála po setech 7:6, 2:6 a 6:3. Krejčíková tak na Autralian Open vyhrála včetně kvalifikace již čtvrtý zápas v řadě.

Ovládne české derby Kvitová?

Do boje se chystá i Petra Kvitová, která bude o postup bojovat s krajankou Kateřinou Siniakovou, kterou v obou dosavadních vzájemných zápasech porazila.