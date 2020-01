Když se mu nedaří, rozmlátí raketu, nebo vynadá vulgárně svému otci, který ho trénuje. Avšak pak přijdou chvíle, kdy mile překvapí. Alexander Zverev se rozhodl věnovat Austrálii, kterou sužují požáry, deset tisíc australských dolarů (155 000 korun) za každé vítězství na právě probíhajícím Australian Open. A pokud by tento grandslam vyhrál, daroval by německý vítěz Turnaje mistrů dokonce celé prize money!

Mají sice hodně bouřlivou povahu, když ale o něco jde, udělají vše pro dobrou věc. Teď konkrétně pomáhají finančně Austrálii, kterou sužují požáry. Nick Kyrgios již na začátku letošní sezony prohlásil, že za každé eso, které tento měsíc dá, věnuje dvě stě australských dolarů (přes 3000 korun). Postupně se k němu přidávali další tenisté a nyní se ozval i Alexander Zverev.

Německý tenista se rozhodl, že za každé vítězství na Australian Open věnuje deset tisíc australských dolarů (155 000 korun) a pokud by celý turnaj vyhrál, dal by celé prize money. „Vím, že nepatřím k největším favoritům, ale pokud bych to dokázal, věnoval bych celou odměnu, do posledního centu,“ cituje Zvereva web krone.at.

„Austrálie je pro nás pro všechny měsíc naším domovem a my vidíme, co tady dělají požáry. Každý cent může pomoci lidem, zvířatům a přírodě. Kdybych vyhrál Australian Open byl bych nejšťastnější člověk na světě. Myslím ale, že získané peníze měly být v lepších rukou, které je dají tam, kde je to nejvíce potřeba,“ dodal sedmý hráč světa.

Letošní vítězové dvouher na Australian Open dostanou 4 120 000 australských dolarů (přes 64 milionů korun). Talentovaný tenista, jenž se před začátkem Australian Open zúčastnil charitativní exhibice, která vynesla téměř pět milionů australských dolarů, zatím věnuje dvacet tisíc australských dolarů, neboť ve čtvrtek porazil Bělorusa Jegora Gerasimova a postoupil do třetího kola.

V něm narazí na Fernanda Verdasca, jednapadesátého hráče světa, se kterým má zatím vyrovnanou bilanci. Dvakrát vyhrál vzájemný duel Zverev, dvakrát jeho španělský rival.

Alexander Zverev na letošním Australian Open.

Kai Pfaffenbach, Reuters