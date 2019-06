Rovné podmínky v boji o titul na French Open? Thiemova žádost neměla naději

Věřil, že napodruhé to může vyjít. Dominic Thiem však i přes bojovný výkon v nedělním finále French Open antukového démona z trůnu nesadil, když prohrál 1:3 na sety. V posledních dvou sadách už na svého rivala uhrál jen dva gamy. Důvodem mohla být i únava, s kterou se musel mladý Rakušan vyrovnat. Právě z tohoto důvodu žádal pořadatele o přeložení finálového klání na pondělí. Neuspěl.

Čtyři hodiny a dvacet minut. Tak dlouho se o účast ve finále řezali Novak Djokovič a Dominic Thiem. Utkání, které začalo v pátek, však přerušil déšť, dohrávat se tak muselo v sobotu.

V té době už Rafael Nadal dávno střádal plány a síly na finálový boj. Jeho semifinálový střet s Rogererem Federerem se totiž odehrál již v pátek, navíc se svým velkým rivalem strávil na kurtu jen necelé dvě a půl hodiny.

Rodák z Neustadtu tak pořadatele pařížského klání požádal o odklad finálového mače na pondělí. Na přípravu mu totiž po semifinálové bitvě zbývalo zhruba třiadvacet hodin. S žádostí však neuspěl.

Rafael Nadal se na French Open dočkal dalšího triumfu

Christophe Ena, ČTK/AP

Mezi ženami k podobné situaci dojít nemohlo, oba semifinálové zápasy mezi Markétou Vondroušovou s Johannou Kontaovou a Ashleigh Bartyovou s Amandou Anisimovovou se právě kvůli rovným podmínkám pro finalistky hrály ve čtvrtek ve stejný čas.

"Zkusili jsme to, ale bylo nám sděleno, že je to vyloučené. Hráči mají mít před finále volno, to je výsadou grandslamů. Dominic ale hrál od čtvrtka každý den a Nadal měl tak zjevnou výhodu," zlobil se Rakušanův trenér Nicolas Massi.