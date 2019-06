Ovace pro tenisovou královnu! Kvitová zářila na Zlaté tretře, fanoušci nadšeně aplaudovali

Je velkou fanynkou fotbalové Slavie. V hledišti úřadujícího českého mistra se také v minulosti již několikrát objevila. Teď však dvojnásobná wimbledonská šampionka potěšila i ostravské fanoušky.

Nadšeným divákům mávala tenisová královna během Zlaté tretry z otevřeného vozu, který pojížděl po dráze stadionu. A od fanoušků si vysloužila obrovské ovace.

Návštěva v Motole

Kvitová tenisovou přestávku využívá i k dalším činnostem. Před nedávnem mimo jiné navštívila akutní dětské lůžkové rehabilitační oddělení v pražském Motole, kde se také vyjádřila ke svému zranění.

Zleva herec Zdeněk Svěrák, fyzioterapeut Pavel Kolář, tenistka Petra Kvitová a Bára Nesvatbová otevřeli novou dětskou lůžkovou rehabilitaci v nemocnici Motol.

Jan Handrejch, Právo

"Mám minuty, kdy to bolí hodně a minuty, kdy to necítím vůbec. Je to v návalech, ale za týden se to hodně zlepšilo," říkala vítězka dvou letošních turnajů.

Kvitová se zranila těsně před startem French Open, když si přivodila natržení svalu v předloktí levé ruky, kterou hraje. „Vyhrkly mi slzy do očí a ten trénink jsem ihned skončila," popisovala nešťastný moment.

Petra Kvitová po vítězství nad Kristinou Mladenovicovou.

Twitter

Cílem české šampionky je stihnout letošní Wimbledon, který v minulosti dvakrát vyhrála. Nejslavnější turnaj světa začíná 1. července.

"Časově zatím vůbec nevím, jak to bude. Budu dělat vše pro to, abych tam byla. Už si dokážu občas i vyčistit zuby," dává naději fanouškům šampionka.