Zázrak Murray! Ze dna a konce kariéry je triumf na prvním turnaji po zranění

Bylo to hodně emotivní, když Andy Murray na začátku roku oznamoval, že mu zranění nedovolí pokračovat v kariéře. Nebyl by to ale zarputilý Brit, kdyby to ještě nezkusil. A když to vypadalo, že mu bolest kyčle nebude bránit v normálním životě, zkusil se vrátit i k tenisu. Pomalu, nejprve ve čtyřhře, doma v Queensu. Že bude výpadek znát? Ale kdeže, spolu se zkušeným Felicianem Lópezem opanoval tradiční travnatý turnaj. To je návrat, který by hrdého Skota na začátku roku ani ve snu nenapadl....