TENIS ONLINE: Plíškovou čeká první ostrý test. Vyrovná Veselý wimbledonské maximum?

Tři naděje bude mít český tenis v pátečním programu 3. kola Wimbledonu. Jako první přijde na kurt obrozený Jiří Veselý, který se pokusí od 12 hodin navázat na svůj loňský postup do osmifinále. Kolem druhé hodiny by se pak na kurtu měla představit i Karolína Plíšková, kterou čeká první opravdu ostrý test, hodně nepříjemná Tchajwanka Sie Šu-wej. O postup do 4. kola zabojuje také Karolína Muchová, která bude proti Anett Kontaveitové z Estonska mírnou outsiderkou. Podrobné online reportáže ze zápasů českých tenistů přinese tradičně náš web Sport.cz. Přímým přenosem je pak nabídne program Nova Sport 1 a Nova Sport 2.