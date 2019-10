Její tělo už nezvládá. Slovenská tenistka zářila ve Wimbledonu, teď přemýšlí co dál

Letošní sezonu ukončila Magdalena Rybáriková už po US Open. Teď slovenská tenistka připustila, že možná byla její poslední. Po zdravotních problémech přiznává, že její tělo už nezvládá, a tak zvažuje co dál. „Už jsem téměř rozhodnutá, akorát si to ještě nechávám pro sebe,“ uvedla jednatřicetiletá tenistka na webu sport.aktuality.sk.