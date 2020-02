Další šanci sice propásla na Australian Open už ve třetím kole, ale jen v tomto roce ji čekají ještě další tři pokusy.

"Já se snažím Káju od všech tlaků co nejvíc ochránit, protože když si je moc připustíte, tak váš subjektivní svět je velice zranitelný," říká mentální kouč Plíškové Marian Jelínek.

Česká tenistka Karolína Plíšková v akci na Australian Open.

Dita Alangkara, ČTK/AP

Když jste s Karolínou začal spolupracovat, zmiňovala se často její fóbie z grandslamů, kde nedokázala prodat svou výkonnost. Co říkáte teď, když v Austrálii jako světová dvojka vypadla už ve třetím kole?

Fakt je ten, že grandslam sice nezískala, ale taky měla nějaká semifinále, hrála ve finále. Ten posun u ní vidím jednoznačně. Zdá se mi, že je tady velký hon na grandslam Káji Plíškové. Ale pak jsou tu vnější faktory, které na ni doléhají...

Karolína Plíšková vyřadila ve 2. kole Australian Open Němku Siegemundovou

sntv

A to jsou?

Fóbií bych to nenazval, ale chtěla by to pochopitelně dokázat. Chvíli už byla jedničkou, dostala se několikrát na Turnaj mistryň, nějaký čas je v top 3, takže ten grandslam by byl třešničkou na dortu. To máte podobné jako v hokeji. Po Naganu se Jardovi Jágrovi říkalo, že sice má Stanley Cup a olympijské zlato, ale chybí mu zase titul mistra světa. Ten pak získal ve Vídni 2005, stejně jako Jirka Šlégr, Martin Straka. A všude se tehdy psalo, že je to jejich poslední šance. Je normální, že novináři a fanoušci o grandslamu mluví, ale je to jen otázka Káji a jejího týmu, aby se s tím dokázala vypořádat.

Jak se ale tak zkušené hráčce může stát, že proti soupeřce (Pavljučenkovové), s níž má bilanci 6:0, předvede podle vlastních slov jen čtyřicetiprocentní výkon a vypadne?

S Kájou teprve budeme mít schůzku, ale sama řekla, že ten zápas nebyl dobrý. Těch faktorů může být řada. Člověk může být svázaný zodpovědností, může jít o fyzickou indispozici, ale to bych nechtěl hádat a vymýšlet si hypotézy.

To, že před Australian Open vyhrála v Brisbane a patřila k hlavním favoritkám jí tedy nepomohlo?

Brisbane vyhrála už loni a rozhodně není automatické, že když tam vyhrajete, tak potom získáte i titul na Australian Open. To prostě není automatika. V Melbourne může vyhrát jen jedna a těch vlčic je tam tolik...

Což si čeští fanoušci někdy odmítají připouštět.

Problém je, že plno lidí, a mají na to právo, říká: Sakra, vždyť už to musí vyhrát. A já vám řeknu jednu věc: nemusí to vyhrát. Nemusí to nikdy vyhrát. Kde bereme jistotu, že musí? To jsou jen předpoklady. A když se ten člověk do takových předpokladů zamotá, tak ho to hrozně tíží. To slovo musí v subjektivním světě vytváří velice špatné nastavení. Já se snažím Káju od všech tlaků co nejvíc ochránit, protože když si je moc připustíte, tak váš subjektivní svět je velice zranitelný.

Tenis je specifický v tom, že se počítají jen tituly. V jiných sportech jsou oslavováni minimálně tři medailisté...

Přesně tak. A tady se finále vezme jako neúspěch a novináři budou psát: tak zase nezískala grandslam. Já nekritizuju novináře, ale jen vysvětluju jako člen týmu Káji tu situaci, která je z tohohoto hlediska obtížná. Hráč má přijmout jiný pohled na tuto věc. A ne, že musí, protože to říkají lidé a novináři. Nemusí. A tím se osvobodí a pak se ten výsledek může podařit.

Karolína na sobě neustále pracuje, hledá nejrůznější cesty, jak se zlepšit, včetně změn na postu kouče. Je to ten správný recept?

Ona opravdu extrémně chce. Otázka je najít tu míru všech aspektů. To je umění. Kdy je dobré kouče vyměnit, nevyměnit, zda zachovat tým pohromadě. Na druhé straně já vždycky říkám, že největší sílu máte v sobě a ne kolem sebe. Ti lidé okolo mohou pomoct, ale neznamená to, že to vykonají za toho čloběka. Když je změna příliš častá, může to být na škodu. Ale Kája udělala úplně normální krok. Doběhla smlouva (s Conchitou Martínezovou), z relevantních důvodů se rozhodla pro změnu a nevidím to vůbec jako atypický tah.

Marian Jelínek v dobách, kdy působil jako kouč u hokejistů Českých Budějovic.

Josef Pešout, Sport.cz