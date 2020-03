Tenisté jsou bez příjmů, hráči za stovkou můžou mít problém

Tenis je brán za bohatý sport. Vítězové grandslamů berou desítky milionů, v lednu si Srb Novak Djokovič a Američanka Sofia Keninová vydělali za titul na Austalian Open asi 65 milionů korun. Držitel rekordních dvaceti grandslamových titulů Švýcar Roger Federer, který za kariéru jen na turnajích vydělal v přepočtu 3,21 miliardy korun, tak mohl dát 26 milionů korun na pomoc ohroženým rodinám ve své vlasti.

Obecně na tenisové scéně platí, že hráči z nejlepší stovky světových žebříčků se uživí hodně dobře, k čemuž přispívají právě čtyři grandslamové turnaje. Tenisté za stovkou, objíždějící menší turnaje, už jsou na tom ale s financemi podstatně hůř.

A právě pro ně je současná situace svízelná. "Příjmy jsou teď nulové," řekl ČTK daviscupový reprezentant Lukáš Rosol, 180. hráč světa. "Tenis je v tomhle krutý, co vyděláte, jde zpět do tenisu. Záleží, jak dlouho to bude trvat, nicméně kariéry tenistů to může ohrozit," uvedla Tereza Martincová (133. WTA) pro aktualne.cz.

Čtyřiatřicetiletý Rosol letos vydělal na turnajích 43 460 dolarů před zdaněním, okolo milionu korun. Na druhé straně je potřeba kalkulovat s náklady na cestování na turnaje, ubytování, stravu a záleží, jak početný realizační tým si hráč platí.

Před šesti lety se Rosol vyšplhal na 26. místo dvouhry a cestoval s trenérem. "Tehdy mě sezona mohla stát i pět milionů, pokud jsem se chtěl udržet na špičkové úrovni," vzpomínal. Aktuálně odhaduje náklady na dva miliony. "Když člověk ušetří, může to dát za osm set tisíc, ale nemůže očekávat, že to půjde nahoru."

Denisa Šátralová, za svobodna Allertová, má za manžela tenistu Jana Šátrala. Oba patří do kategorie hráčů, pro které může být přerušení sezony problémem. "Pokud nebude pauza trvat mnohem déle, tak můžu být relativně v klidu, protože mám našetřeno, ale moc neutrácíme a snažíme se žít skromněji," řekla bývalá 55. hráčka světa, která je nyní 236. a letos na turnajích vydělala 22 760 dolarů.

Našetřeno má z minulosti i Rosol. Horší to mají mladší hráči jako Zdeněk Kolář. "Určitě to bude mít nějaký vliv, ale já mám výhodu, že pro mě všechno dělá táta, takže nemusím vynakládat velké částky na trenéry. Mám tak menší náklady, ale pro ostatní to může znamenat vyšší ztráty," řekl Kolář (229. ATP), který si letos v únoru odbyl ve čtyřhře s talentovaným Jonášem Forejtkem daviscupovou premiéru.

Dopravu si hráči platí ze svého. Na turnajích můžou mít placené jídlo i ubytování. "Když ale prohraješ, hned si to platíš sám. Když vypadneš v prvním kole a čekáš týden do dalšího turnaje, náklady rychle rostou," uvedl Rosol. "A bydlení od pořadatelů bývá dražší, proto si hledáme levnější nebo sdílené," řekla Šátralová.

Většina ženských turnajů nižšího okruhu ITF podobné výhody nenabízí. Hráči za stovkou si přivydělávají i účastí v různých ligách po Evropě. "Ty budou nejspíše rovněž zrušeny, což bude znamenat další výpadek," řekla Šátralová, které kvůli poklesu v žebříčku skončila smlouva na rakety a bude si je muset zajišťovat sama.

Nikdo z oslovených tenistů si ale nestěžuje. Jejich živobytí sice dostane určitou ránu, ale shodně zdůrazňují, že zdraví je přednější. "Je špatná situace, není to sranda, ale věřím, když budeme zodpovědní, že to brzy přejde," řekl Rosol.