Ven jen třikrát týdně, děti vůbec. A na tenis může zapomenout

Rakouský tenista Oliver Marach žijící v Panamě se musí vyrovnávat s výrazně přísnějšími opatřeními kvůli pandemii koronaviru, než jaká jsou momentálně zavedena v Evropě. Z domu smí deblový specialista jen třikrát v týdnu vždy maximálně na dvě hodiny, v této době může jen nakoupit potraviny nebo dojít do lékárny. Pro děti nyní v zemi platí úplný zákaz pohybu venku, v neděli nesmí ven nikdo.

Pravidla se zpřísnila minulý týden. "Do té doby to bylo tak, že se mohlo normálně na nákup," řekl devětatřicetiletý Marach v rozhovoru pro agenturu APA. Teď se povolení k pohybu venku řídí podle posledního čísla na průkazu nebo pasu každého občana. Marach tam má pětku, může tedy ven od 17:00 na dvě hodiny. To ale jen v úterý, čtvrtek a sobotu. Pondělky, středy a pátky jsou vyhrazeny ženám.

Přísná opatření vláda podle Maracha zavedla proto, že někteří pozitivně testovaní lidé nedodržovali karanténu. Podle posledních údajů bylo v zemi nakaženo 2100 lidí a 55 jich nemoci covid-19 podlehlo. Uzavřena jsou nyní v zemi i všechna venkovní hřiště a sportoviště, na tenis tedy nyní může Marach zapomenout.

"Jsme na tom ještě celkem dobře. Když máte dům, tak to jde. Kdo bydlí v bytě a nesmí ven, ten je na tom mnohem hůř," řekl. Čas mu nyní naplňují i školní povinnosti, které pomáhá plnit své dceři. "Tomu se věnujeme tak dvě tři hodiny denně. Moje žena s ní dělá španělštinu a ještě tak jeden předmět. Já jsem přes angličtinu, matematiku a dějiny," dodal.

