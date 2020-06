Tenisový souboj týmů Plíškové a Kvitové bude i s diváky

První tenisoví fanoušci se můžou těšit na návrat do hlediště. Díky rozvolňování opatření proti šíření koronaviru se diváci dostanou na charitativní Tipsport Elite Trophy, v kterém se utkají týmy Karolíny Plíškové a Petry Kvitové. Dnes ve 14:00 půjdou prostřednictvím sítě Ticketportal do prodeje vstupenky v maximálním počtu 250 na den na první ze čtyř klání, které se uskuteční od 13. do 15. června na pražské na Štvanici.