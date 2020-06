Plíšková šla po triumfu na Štvanici běhat do Stromovky

Mezinárodní turnaje se nehrají už přes tři měsíce, a tak Plíškovou ani nenapadlo, že by se dnes bojovalo o titul v Paříži. "To mi nedošlo," přiznala třetí hráčka světa a se smíchem doplnila: "Pohár jako pohár."

Finále s Terezou Martincovou mělo ještě jednu spojitost s Roland Garros. Před začátkem zápasu předala Plíšková šampaňské Janu Kodešovi k 50. výročí jeho prvního pařížského triumfu ve dvouhře. "Říkala jsem mu: Kéž bych měla jednou taky takové výročí. My se s Honzou známe tady ze Štvanice, když jsem tu trénovala. Občas si napíšeme zprávu, občas probereme i můj tenis. On je velký tenisový fanoušek a samozřejmě jako hráč byl výborný," konstatovala Plíšková.

Turnaj měl několik zvláštností. Pro Plíškovou byl první po odmlce. Nehrálo se o body do žebříčku. A šéfoval mu její manžel. "Byla jsem hrozně pod tlakem," žertovala Plíšková a vážněji dodala: "Jsem ráda, snad bude rád i on, že jsem splnila roli favoritky. Ale o tom to tady fakt nebylo. Bylo to spíš o nahraných zápasech. Trochu nepřálo počasí, to jediný bylo blbý. A jinak byla organizace manžela famózní."

Ani spolu neměli během týdne čas probírat, co a jak funguje. "Ale dneska si napíšu papírek a řeknu mu minusy a plusy," řekla s pohledem na Hrdličku.

LiveScore Cup na štvanické antuce ovládla bez ztráty setu. "Klidně už bych zase mohla začít hrát turnaje po světě, ale ty bohužel ještě dlouho nebudou," uvedla. Na okruh WTA se vrátí nejdříve v srpnu. Nové informace mají hráčky dostat příští týden, ale jinak je Plíšková ráda, že může hrát. "Čím víc zápasů budeme mít, tím lepší. Vždyť já se před prvním zápasem cítila docela blbě. A představa, že bych hrála třeba první zápas hned na grandslamu, to bych asi zkolabovala. Takhle to tady ze mě spadlo, pak už jsem se cítila v pohodě. Odbyla jsem si nervozitu."

Rodačka z Loun žijící v Praze a Monaku byla ráda, že turnaj odehrála bez zranění. I v den zápasů chodila trénovat. "Každý den dvě hodiny dopoledne, takže jsem měla denně čtyři pět hodin tenisu. A tělo vydrželo, nebyla jsem ani rozbitá. Čekala jsem, jestli to na mě po prvním zápase nepadne, ale byla jsem v pohodě," uvedla.

Volno nedostala ani po vyhraném finále. Kondiční trenér Azuz Simčič jí naplánoval hodinový výběh do Stromovky. "Kdo jde se mnou?" ptala se Plíšková. "Ani nevím, jestli to je za odměnu, nebo za trest. Asi už to neukecám. Přišla i sparingpartnerka, moje kamarádka, takže si myslím, že mě to nemine."

V Česku se chystají další akce. "Chci hrát co nejvíc, ale ne zběsile. Už mi není dvacet," řekla osmadvacetiletá Plíšková. Příští týden odehraje na Štvanici Tipsport Elite Trophy, pak se uvidí. "Podle toho, jestli se uskuteční US Open," prohlásila finalistka newyorského grandslamu z roku 2016.