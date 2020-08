Strýcová si zahraje na Štvanici s hvězdou

Světová deblová dvojka Barbora Strýcová a druhá hráčka dvouhry Rumunka Simona Halepová si příští týden zahrají spolu čtyřhru na tenisovém Prague Open na Spartě. Do hlavní soutěže singlu druhého turnaje okruhu WTA po koronavirové pauze se dostala jako pátá Češka Kristýna Plíšková.

Turnaj s dotací 225 500 dolarů začne o víkendu kvalifikací a hlavní soutěž odstartuje v pondělí. Hrát se bude bez fanoušků a s výjimkou televize i bez přítomnosti médií za přísného bezpečnostního režimu. "Opatření jsou extrémní, ale věřím, že vše dopadne dobře," řekl ředitel turnaje David Trunda v rámci video konference.

Startovní listina se neustále vyvíjí, ale účast loňské vítězky Wimbledonu Halepové by měla být jistá. Rumunka má přiletět v pátek a vedle dvouhry si zahraje debla se Strýcovou, loňskou vítězkou čtyřhry v All England Clubu. "Minutu před konferencí nám to potvrdila. Z jejich společného páru máme velkou radost," řekl Trunda.

Domácí zástupkyně ve dvouhře Markétu Vondroušovou, Karolínu Muchovou, Barboru Strýcovou a Kateřinu Siniakovou doplní v pavouku Kristýna Plíšková. Do soutěže se dostala po odhlášení čtveřice hráček, mezi nimi například Estonky Anett Kontaveitové, Polky Igy Šwiatekové či Marie Sakkariové z Řecka.

"Ke změnám v přihláškách dochází na základě vývoje současné zdravotní situace v okolních zemích a vše se mění velmi rychle," konstatoval Trunda.

Pořadatelé mají k dispozici ještě dvě divoké karty. Jasno o složení turnaje bude nejpozději v pátek v 16:00, los hlavní soutěže se uskuteční v sobotu.