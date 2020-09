Veselý věří, že bude mít šanci i proti Chačanovovi

Tenista Jiří Veselý postupně nabývá jistotu, kterou mu vzala koronavirová pauza. Na pařížské antuce dnes poslední český mužský zástupce ve dvouhře na Roland Garros ukázal zlepšenou formu proti svému někdejšímu sokovi z juniorských let a Brita Liama Broadyho přehrál v prvním kole ve čtyřech setech.

Veselý je po výhře 6:2, 5:7, 6:3 a 6:2 ve druhém kole antukového grandslamu poprvé od roku 2017. "Je to relativně úleva. Podmínky nebyly ideální, ale byl jsem si vědom, že mám pro první kolo dobrý los. Vzal jsem na sebe roli favorita a zvládl to, takže mám z postupu radost," řekl sedmadvacetiletý Veselý.

S o rok mladším Broadym válčili v juniorech, oba jsou leváci, ale dnes je Veselý 68. na světě, zatímco Brit figuruje až na 208. místě a do hlavní soutěže prošel z kvalifikace. "Věděl jsem, do čeho jdu, a až na druhý set, v kterém jsem trošku ztratil tempo a on zahrál skvěle, jsem si to uhrál," zhodnotil Veselý utkání dlouhé dvě a tři čtvrtě hodiny.

Jiří Veselý v utkání 1. kola French Open v Paříži.

Charles Platiau, Reuters

Duel zlomil ve třetí sadě, v které otočil stav z 1:3 na 6:3. "Našel jsem cestu. Víc jsem se posunul do kurtu a sebral jsem mu čas. To mu dělalo obrovský problémy a utkání se otočilo na jednu stranu. Od té doby už jsem si věřil," řekl Veselý.

V nepříjemném chladu mu nevadilo, že jsou míče o něco těžší. "Sedí mi. Trénoval jsem s nimi čtyři měsíce," vysvětlil. Od třetího setu ale cítil, že mu tuhnou ze zimy nohy. "I když se člověk potí, tak to je pro nohy těžké. Podmínky jsou extrémní a na tři sety je to pro svaly docela nebezpečný. Naštěstí to konec neovlivnilo."

Po koronavirové pauze se Veselý pomaleji dostává do tempa. "Nějakou dobu mi trvá, než najdu zápasový rytmus," připustil. Už na US Open, i když prohrál v 1. kole, cítil zlepšení. Další přišlo minulý týden v Hamburku, kde prošel z kvalifikace do 2. kola. "První dva soupeři v kvalifikaci tam neměli úroveň ATP, ale každá výhra mi přinesla sebevědomí. Věřím, že se vrátím na březnovou úroveň," poukázal příbramský rodák na formu, díky které v únoru oslavil na okruhu ATP titul v indickém Puné.

Britský tenista Liam Broady, Veselého soupeř v 1. kole French Open.

Charles Platiau, Reuters

Ještě víc předvést se chce ve druhém kole Roland Garros. "Doufám, že to nebude v Paříži moje konečná," řekl a vyhlížel pravděpodobný souboj s patnáctým nasazeným Karenem Chačanovem z Ruska. "Je to těžký soupeř, ale nemám co ztratit. Můžu hrát uvolněně, a pokud budu hrát dobře, tak doufám, že šance přijdou," dodal.

V zápasovém rytmu se udrží i díky čtyřhře. Do té nastoupí v úterý po boku Argentince Juana Londera. "Čtyřhru beru jako doplněk, prioritou je dvouhra. Ale tréninku bylo za posledních šest měsíců dost a je dobrý hrát. Je fajn si zkusit return, servis a volej v utkání. Může to svým způsobem trošku pomoct," uvedl Veselý.