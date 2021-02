Ósakaová - Pavljučenkovová 6:1, 6:2 Ósakaová a S. Williamsová hladce vyhrály 1. kolo Australian Open

Návrat na kurty po více než roční pauze vyšel šampionce US Open z roku 2019 Biance Andreescuové. Kanadská tenistka, která od Turnaje mistryň 2019 vinou zranění, koronaviru a osobních problémů nehrála, zdolala Rumunku Mihaelu Buzarnescuovou 6:2, 4:6, 6:3.

"Znamená to pro mne hodně. Měla jsem 15 měsíců pauzu, během níž jsem toho hodně prožila. Nebylo to snadné. Ale díky téhle chvíli jsem si uvědomila, že to stálo za to," řekla Andreescuová v rozhovoru na kurtu.

Trojnásobná grandslamová šampionka Ósakaová, která v roce 2019 ve finále porazila Petru Kvitovou, zahájila program na kurtu Roda Lavera a nepřipustila komplikace proti trojnásobné čtvrtfinalistce tohoto turnaje Pavljučenkovové. Ruskou tenistku porazila za 68 minut.

Sestřih zápasu 1. kola Australian Open S. Williamsová - Siegemundová

sntv

Postupjí Serena Williamsová a Šwiateková

Ještě o dvanáct minut méně strávila na kurtu hvězdná Američanka Serena Williamsová. Se Siegemundovou prohrála první hru, ale pak získala deset gamů za sebou a rozhodla o rychlém postupu.

Ve druhém kole je i vítězka podzimního Roland Garros Iga Šwiateková z Polska, která porazila 6:1 a 6:3 Nizozemku Arantxu Rusovou.

Thiem vládl, Monfils na dně

Nezaváhal ani šampion US Open Dominic Thiem, jenž po pomalejším rozjezdu vyřadil Michaila Kukuškina 7:6, 6:2, 6:3. Naopak trojnásobná grandslamová vítězka Angelique Kerberová z Německa prohrála 0:6 a 4:6 s nenasazenou Američankou Bernardou Peraovou.

Černou sérii nedokázal ukončit Gaël Monfils a pětisetovou porážku s finským mladíkem Emile Ruusuvuorim nesl desátý nasazený Francouz těžce. Po sedmé prohře v řadě na tiskové konferenci měl v očích slzy. "Prohrál jsem, mám nulové sebevědomí, hrál jsem špatně. Nejde mi podání, kazím. Necítím se dobře a je to vidět," vypočítával zlomeně.

Sestřih zápasu 1. kola Australian Open Ruusuvuori - Monfils

sntv

S jednadvacetiletým Finem, s nímž během dvoutýdenní karantény v Melbourne trénoval, prohrál 3:6, 6:4, 7:5, 3:6, 6:3. "Už bych se chtěl probudit a říct si, že je ta noční můra za mnou, ale nevím, kdy to skončí," dodal čtyřiatřicetiletý Monfils, jenž v Melbourne nepřešel přes 1. kole dosud pouze jednou v roce 2006.

Ve 40 letech vybojovala postup Venus Williamsová. Američanka, jež v minulém roce nepřešla na žádném z grandslamů přes první kolo, vyřadila Belgičanku Kirsten Flipkensovou 7:5, 6:2.