Česká tenisová kometa má sen! Čeká na soupeře ze svaté trojice

Jeho cílem je zahrát si proti někomu ze ‚svaté' tenisové trojice Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovič. Teď však čeká na Tomáše Macháče první soupeř z top 10. Pár premiér už ale dvacetiletý mladík v Melbourne zažil: poprvé se představil v hlavní soutěži Australian Open, připsal si i první grandslamovou výhru kariéry. Po čtrnáctidenní karanténě vyběhl Macháč na Španěla Vilellu Martineze. Dvě hodiny se tahali, pak to byla hra na jednu branku. Za stavu 6:7, 7:5, 6:0 a 3:0 soupeř vzdal a vítěz jde na turnajovou devítku Itala Mattea Berrettiniho.

Až dosud byl nejvýše postaveným Macháčovým sokem ve světovém žebříčku Američan Taylor Fritz (30.), kterého česká naděje trápila pět setů v loňském prvním kole French Open. „Do kvalifikace jsme se dostal o fous, ale využil jsem toho a v Paříži jsem hrál skvěle," nebál se říct Macháč, který na jedničku zvládl i kvalifikaci na úvodní grandslam roku, jež se konala v Dubaji.

Plány mu však po příletu do Austrálie narušila čtrnáctidenní izolace bez možnosti tréninku. Svěřenec bývalého hráče TOP 30 Daniela Vacka ale neklesal na mysli. A za první výhrou na turnaji velké čtyřky sveřepě šel. „Hlavu mám silnou, asi je to dar od Boha," řekl Macháč Právu v nedávném rozhovoru.

Na konci minulé sezony už nakoukl mezi dvě stě nejlepších tenistů světa. Výhra v 1. kole grandslamu ho ve virtuálním žebříčku posouvá o třicet míst na 168. příčku! „Vždycky jsem říkal, že je pro mě motivací první stovka," tvrdil o metě, která by mu umožnila hrát grandslamy i bez kvalifikací.

Pak by měl i větší šanci, že na velkých akcích potká na protější straně kurtu někoho z tria největších tenisových šampionů dějin. „To bych strašně chtěl. Tím bych si splnil jeden ze snů. Já doufám, že na nějakém grandslamu by to snad mohlo vyjít," věří Macháč.