Martincová - Andreescuová 6:7, 2:6 Martincová v Miami nevyužila setboly a podlehla Andreescuové

Tenistka Tereza Martincová vypadla na turnaji v Miami ve druhém kole po prohře s předloňskou vítězkou US Open Biancou Andreescuovou z Kanady 6:7, 2:6. Česká hráčka útočící na posun do první stovky žebříčku WTA nevyužila v prvním setu při vlastním podání dva setboly, světová devítka dotáhla sadu do tie breaku a v něm zápas zlomila.