Djokovič nebude obhajovat titul na madridské antuce

Podle španělských médií by týden po Madridu měl Djokovič startovat v Římě a generálku na Roland Garros absolvovat doma v Bělehradě. Tam hrál naposledy již v minulém týdnu a nečekaně v semifinále obnoveného turnaje nestačil na Aslana Karaceva z Ruska.

"Je mi líto, že letos do Madridu nemůžu dorazit a setkat se s fanoušky. Už jsou to dva roky, co jsem tam naposledy hrál, to je docela dlouho. Snad vás všechny uvidím za rok," citovali třiatřicetiletého Srba organizátoři na twitteru.

Vítěz 18 grandslamů odehrál v této sezoně zatím čtyři turnaje, v únoru v Melbourne získal Djokovič titul z Australian Open již podeváté. Loňské Masters v Madridu se nehrálo kvůli pandemii covidu-19.