Muchová - Ósakaová 6:4, 3:6, 6:1 TENIS ONLINE: Senzace! Muchová vyřadila světovou dvojku, Plíšková dostala kanára, teď drží krok

Nejdříve svou senzační hrou Muchová vyřadila Číňanku Wang Čchiang 6:1 a 6:3. Ve druhém kole na ni čekala světová dvojka Ósakaová, se kterou se naposledy utkala loni na US Open. Česká tenistka předvedla parádní hru a vyhrála 2:1 (6:4, 3:6 a 6:1). Jízda české tenistky na turnaji v Madridu pokračuje a ve 3. kole by měla narazit na vítězsku duelu Sakkariová – Kontaveitová.

"Neřekla bych, že je to pro mě překvapení, ale výhry si cením," uvedla na on-line tiskové konferenci světová dvacítka Muchová po výhře nad čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou. "Byl to těžký zápas, ale byla jsem připravena se vším, co jsem měla, a využít všechny své zbraně a jsem nadšená, že to fungovalo," podotkla s úsměvem.

Česká tenistka Karolína Muchová se raduje z výhry na turnaji v Madridu, když vyřadila světovou dvojku Naomi Ósakaovou.

Paul White, ČTK/AP

Čtyřiadvacetiletá Muchová, jež se teprve před týdnem vrátila do hry po dvouměsíční léčbě břišního svalu, Ósakaovou od začátku přehrávala a v sebevědomém výkonu pokračovala do poloviny druhé sady. "Na začátku jsem dobře servírovala, pomáhala si přímými body a snažila se Naomi hodně rozběhat. To byla moje taktika," řekla Muchová.

Stejně jako v prvním setu i ve druhém soupeřce prolomila ve třetím gamu podání, pak ale vypadla ze hry. Zatímco Japonka zlepšila své podání a méně chybovala. "Když byla Naomi brejk dole, tak začala hrát o dost agresivněji a úplně mě ubila, řekla bych," komentovala Muchová obrat. Dvakrát přišla o servis a musela zabojovat ve třetím setu.

I v něm šla ale hned v úvodu díky třetímu využitému brejkbolu do vedení a soupeřku už zpět nepustila. "Vrátila jsem se zpět ke své hře, hrála jsem víc úhly, snažila se ji rozběhat, variovat servis a fungovalo to až do konce zápasu," pochvalovala si Muchová.

Při svém podání ztratila jen dva fiftýny, úřadující šampionce Australian Open naopak sebrala podání ještě jednou a po necelých dvou hodinách získala potřetí v této sezoně skalp hráčky z první desítky světového žebříčku.

Karolína Plíšková v prvním kole po dvouhodinovém boji zdolala 5:7, 6:3, 6:2 mladou Američanku Cori Gauffovou. V druhém kole se utká s Anastasií Pavljučenkovovou. Od roku 2015 se obě soupeřky potkaly na kurtu sedmkrát, Češka vyhrála šestkrát, poslední duel však ovládla Ruska na Australian Open 2020. Tam zvítězila 41. hráčka světa ve dvou setech.