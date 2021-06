Plíšková uspěla v neoblíbené růžové, Muchová si obrat uhrála

Vekičová hrála proti Plíškové první zápas od Australian Open a po operaci kolena. "Pořád dokáže zahrát dobře. Chvíli nehrála a byly momenty, kdy to bylo vidět. V šatně mi říkala, že do toho šla uvolněně a neměla co ztratit, ale já jsem potom hrála dobře," řekla Plíšková.

V úvodu bojovala česká hráčka s nervozitou. "Mega. Ne z ní, ale je to první kolo a už to lepší nebude," pronesla semifinalistka antukového grandslamu z roku 2017. Soupeřka se snažila hrát agresivně a Plíšková se zpočátku nemohla dostat do rytmu, ale pomáhala si servisem. "Začátek byl takový všelijaký a nebylo to moc dobrý. Ale naštěstí se to podařilo."

Další soupeřkou Plíškové bude Sloane Stephensová z USA, finalistka turnaje z roku 2018. "Byla tady úspěšná, ale teď to má nahoru dolů. Každopádně to bude těžký druhý kolo. Ale jsou to hráčky, které se na okruhu pohybují už pár let a troufnu si říct, že mě nemají čím překvapit. Budu vědět, co dělat. Bude to o mně, nebude moc přemýšlení o soupeřce," uvedla Plíšková.

Pro Roland Garros má Plíšková novou kolekci oblečení v růžových odstínech. "To není moje oblíbená barva, růžovou nesnáším," řekla. "Ale nabídli mi to a souhlasila jsem s tím. Móda k tomu patří. A dost lidí mi psalo, že to vypadala dobře, tak aspoň to," usmála se.

Muchová se v prvním setu utkání s Petkovicovou rozehřívala. "Nemám moc odehraných zápasů a chvilku mi trvalo se do toho dostat," upozornila na fakt, že od semifinále na Australian Open hrála kvůli trhlině v břišním svalu jen dva turnaje. "Otočila jsem to tím, že jsem ve druhém setu chytla rytmus. Pak jsem si to musela uhrát, protože soupeřka hrála velmi solidně."

Na Roland Garros chodí v omezeném počtu fanoušci. Muchová měla v ochozech velkou podporu a často se ozýval pokřik: "Karo! Karo!". "Je to lepší, než když tam nikdo není. Jsem ráda, že tam může být aspoň pár lidí a pomáhá mi to hodně," řekla čtyřiadvacetiletá hráčka.

Během třetího setu ale rozhodčí upozorňovala diváky, že budou muset opustit hlediště, jelikož po deváté hodině večerní je v Paříži zákaz vycházení. "Zrovna poté, co jsem udělala brejk, přišla supervisorka a říkala, že budeme muset počkat, než všichni odejdou. Trošku jsem si stěžovala, dohrálo se to s pár diváky, ale není to moc příjemné," uvedla Muchová.

Podobnou zkušenost už měla letos z Madridu. V osmifinále zdolala Řekyni Marii Sakkariovou, zápas končil před půlnocí a od třetího setu se hlediště stadionu muselo vyprázdnit. "Což bylo hodně zvláštní, je to změna dynamiky zápasu," konstatovala olomoucká rodačka.

V příštím utkání narazí na další třicátnici, Varvaru Lepchenkovou reprezentující USA. S o jedenáct let starší rodačkou z Uzbekistánu se dosud nestřetla. "Moc ji herně neznám, budu se na ni muset kouknout, nebo David (trenér Kotyza)," řekla Muchová a dodala: "Vím jen, že hraje levou rukou, hraje rychle a je to nepříjemná soupeřka do druhého kola."