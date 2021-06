Hrát dobře jeden set je málo, řekla po vyřazení z Roland Garrros Plíšková

"Ona odehrála skvělý zápas, já dobrý set a bohužel jeden set nestačí," řekla Plíšková v online rozhovoru s novináři. "Vím, že když budu hrát dobře, tak můžu porazit všechny z holek, co jsou tady, ale to se nestalo, proto to dopadlo, jak to dopadlo," konstatovala.

Stephensová je bývalou světovou trojkou, která zářila na přelomu let 2017 a 2018. Před čtyřmi lety vyhrála US Open, o rok později byla ve finále v Paříži i na Turnaji mistryň. Aktuálně je ale na 59. místě světa a Plíšková je její první skalp hráčky z desítky žebříčku od října 2018.

"Dokáže pořád hrát dobře, i když je teď žebříčkově jinde. Věděla jsem, že to bude nebezpečné," řekla Plíšková směrem k Američance, která se v utkání výborně pohybovala a dobře krotila servis české hráčky. "Ona stojí tak strašně daleko, že mi přijde, že na ni ty bomby neplatí. Sbírá si to a má ráda, když na ni někdo hraje rychle a využije rychlost míče," uvedla Plíšková.

Nemůžu si prohrát dvakrát po sobě servis, říká Plíšková

V prvním setu Češka přišla o podání na 3:4, ale dokázala srovnat na 5:5. Vzápětí ale znovu servis neudržela. "Nemůžu si prohrát dvakrát po sobě servis," lamentovala.

Ve druhém setu zkusila přitlačit. "Šla jsem do toho na moc velké riziko, ale nemám trpělivost na to hrát dlouhé výměny. Chtěla jsem víc rychlých bodů a dělala strašně chyb. Ona nedala skoro nic zadarmo. Proto takový výsledek," řekla Plíšková, jež udělala 38 chyb. "Alespoň jsem do toho chodila a furt je lepší prohrát takhle, než to jenom vracet a stejně chybovat."

Česká tenistka Karolína Plíšková v akci na French Open.

Christian Hartmann, Reuters

Znovu hrála zápas se zavázaným pravým zápěstím. "Od té doby, co jsem měla problémy, tak to tejpuju na každý zápas. Není to problém, necítím to vůbec," řekla Plíšková.

Finalistka US Open z roku 2016, která si zahrála semifinále Australian Open 2019 a také na Roland Garros 2017, se v poslední době na gramdslamech nemůže prosadit. Stále ale doufá, že jednou velký vavřín získá. "Kdybych nevěřila, tak nehraju. Mám to ve svých rukou."