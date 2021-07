Federerovy památeční předměty vynesly v charitativní sbírce 102 milionů korun

"Je to neuvěřitelná částka," citovala Federera agentura DPA. "Když jsme předměty začali sbírat, doufali jsme, že by jednou mohly pomoci dobré věci. S Mirkou (manželkou) jsme rádi, že se to podařilo a že to pomůže spoustě dětí," dodal.

Věci prodávala aukční síň Christie's ve dvou dražbách - jednou naživo a jednou na internetu. Nejvíce vynesla trojice raket, s kterými Federer v roce 2019 postoupil do finále Wimbledonu. Zájemce za ně zaplatil 190 tisíc eur.