Maky hrála úžasně. Ale nepochopím, proč nemělo finále jasně daný čas, hudral Hřebec

Takže po finále nejste ani trochu zklamaný?

Nejsem. Mně jde spíš o to, jak Maky hraje a ona celý turnaj hrála skvěle. Ale Bencicová si to taky zasloužila, vždyť to bylo neskutečné utkání. Mně se moc líbilo. Švýcarka hrála agresivněji, pak se Maky ve druhé sadě uvolnila, ale bohužel třetí set začal jako ten první. Bencicová do toho víc chodila a Maky asi vadila i ta přestávka, kdy se soupeřka (za stavu 3:4) nechala ošetřovat. Bohužel se dostala ze hry a hned prohrála čistou hrou svůj servis na 3:5. Ale jinak nemůžu říct ani slovo. Hrála úžasně. I v tom finále, kde šlo o pár balonů.

Řada hráček měla v Tokiu strašné problémy s velkou vlhkostí vzduchu. Překvapilo vás, jak to zvládla?

Mně spíš vadilo, jak pořadatelé udělali ten program. Že finalistky musí čekat na to, až se dohraje nějaké utkání? To na velkých turnajích absolutně nepřichází v úvahu! Finále přece musí mít jasně daný čas. Neexistuje, aby se finalistky připravovaly dvě hodiny v šatně a třikrát se rozcvičovaly... Co to bylo za organizaci? Tohle je přes úplně nesmyslné. Já tomu nechtěl věřit. Jsem na dovolené ve Vyšším Brodě a dívali jsme se v hospodě, kde jsme seděli od 11, jak bylo v původním programu. A začalo se ve dvě odpoledne... Pro hráče je to čekání strašně nepříjemné. To mi vadilo nejvíc. Ale jedna věc mě pak překvapila.

A to?

Jak ty holky k tomu přistoupily, že nebyly naštvané. Možná byly radši, že hrají až večer a nemusí se trápit ve vedru. Ale to čekání je strašlivý. V Paříži přece neexistuje, aby dvě hodiny čekaly na finálový zápas.

Tři nejlepší tenistky olympijského turnaje (zleva Markéta Vondroušová, Belinda Bencicová a Elina Svitolinová

Yara Nardi, Reuters

Podobal se podle vás v něčem Markétin tenis v Tokiu výkonům, které ji na French Open 2019 dostaly do finále?

Teď hraje úplně jinak. V tréninku hraje přesně tak jako na olympiádě. Ona hrávala zápasy někdy až moc pasivně, ale tady do toho zase začala víc chodit. Hrála forhendy po lajnách, pomalu každý byl bod, protože ty holky už jsou od ní zvyklé na něco jiného. Hrála daleko pestřeji. A její silná stránka je pořád zpomalování a zrychlování hry. Tohle splňovala celý turnaj. Já jsem s výkony spokojený, tenis hrála opravdu parádní. A stříbrná medaile z olympiády pro ni hodně znamená. Já hlavně doufám, že ji to nakopne i na turnajích.

Když jasně porazí Ósakaovou a Svitolinovou, tak by se to na psychice projevit mělo.

Maky to má v sobě, to já dobře vím. To jen někteří škarohlídi už nad ní lámali hůl. Ale já ji vidím v tréninku a ona na nich hraje tímhle stylem. Jen to nepřetavila do zápasů. Ale v pravý čas se jí to povedlo na olympiádě.

Neměl jste obavy, jak se na jejích výkonech promítne ta minulá nemastná sezona?

To bylo celý takový divný. I s tím covidem. Ale ona nehrála vyloženě špatně. To jen tady různí lidi říkali, že by neměla do Tokia jezdit. Ale pozor, to byla olympiáda 2020, jen o rok odložená. Však to taky v Japonsku všude píšou - Tokio 2020. A tam se naprosto legitimně kvalifikovala. Že se posunul termín kvůli covidu, za to ona nemůže. Měla chráněný žebříček, na který měla právo. Lidi, co tomu moc nerozumí a ti sázkaři vykládali, že tam nemá co dělat. Mě to tak nebere, co někdo vykládá za blbosti. Je mi to jedno. Ale Markéty se to dotýkalo. Strašně to prožívá, když kolem sebe slyší: Ty tam jedeš? Co tam budeš dělat?

Tři nejlepší tenistky olympijského turnaje

Edgar Su, Reuters

Tak vyhrála medaili...

Jo. Krásně všem ukázala, že tenis umí. A že je na olympiádě zaslouženě.

Se vzkazy od sázkařů na sociálních sítích si nicméně užila svoje.

To je pravda, ale to zažívají všechny holky. Jakmile nějaká prohraje s outsiderkou, tak sázkaři hned píšou. To se ale děje všem hráčkám. Druhá věc je, co píšou, protože jsou to dobytci. Ale co se dá dělat, takoví lidi jsou a budou.

Byli jste s Markétou v kontaktu během olympiády?

Jo. Každej den jsme si psali po zápase. Gratuloval jsem jí, ptal jsem se, jak se cítí. Ale já nezasahuju do toho, jak má hrát a co má hrát. A ona mi stejně pořád posílá ty obrázky (smajlíky). To funguje pořád krásně.

Markéta poměrně nedávno změnila kouče a trénuje ji Jan Mertl. Změnilo se pro ni něco, má zase větší chuť do tenisu?

Myslím, že ne. Ale Honza jí strašně pomůže. On ji tenisově rozhicuje, sám je takovej. Je do trénování a tenisu strašně zažranej a pak se to přenáší i na hráče. Když vidí, že trenér má zájem, tak to člověka nakopne. A já věřím, že to Maky vydrží.